Bürgerbefragung zum Einzelhandel startet

Die Stadt bittet um rege Teilnahme ab dem morgigen Samstag.

Grevenbroich. Die Stadt bittet die Bürger um Unterstützung bei der Einzelhandelsuntersuchung. Der Hintergrund: Die Stadt Grevenbroich hat aktuell die Fortschreibung des Einzelhandelsstandortkonzeptes in Auftrag gegeben. So möchte sie „eine planerische Grundlage für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Einzelhandels in Grevenbroich erhalten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Die Untersuchung wird von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA), Köln, durchgeführt. Grundlage für die Fortschreibung des Konzeptes sind Erhebungen und Befragungen. Diese betreffen einerseits die Bürger. Bei den Bürgern aus Grevenbroich und auch aus dem Umland wird telefonisch und online eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Diese Befragung startet am morgigen Samstag, 14. Januar, und läuft bis Sonntag, 5. Februar.

Neben Kritik können auch Wünsche geäußert werden

In der Mitteilung heißt es zur Erklärung: „Im Rahmen der Befragungen sollen unter anderem Meinungen und Anregungen zur Einzelhandelssituation und zur Stadtbildgestaltung erfasst werden. Alle Bürger haben die Möglichkeit, Kritik, Wünsche, Vorstellungen und Anregungen zum Einzelhandelsstandort Grevenbroich zu äußern.“

Damit ein möglichst breites Meinungsbild der örtlichen Kunden entsteht, bittet die Stadt um eine rege Teilnahme an den Befragungen. Interessierte Bürger finden den Fragebogen zum Start der Befragung auf der städtischen Homepage. Bei den Einzelhändlern findet parallel zur Bürgerbefragung eine online durchgeführte Befragung statt. Die Einzelhändler seien bereits angeschrieben worden und sollten einen Brief mit einem Passwort und dem Link zur Befragung erhalten haben. Sollten die Unterlagen nicht vorliegen, könnten die Einzelhändler das Passwort und den Link zur Befragung auch der Email-Adresse office.koeln@gma.biz abfragen, so die Stadt. Die Stadt versichert, dass die Mitarbeiter der GMA verpflichtet sind, die Angaben vertraulich zu behandeln und nicht weiterzuleiten.

Rückfragen beantworten Christian Eßer von der Stadt (Telefon: 02181/608428) oder Kirsten Marwede von der GMA (Telefon: 0221/9894380) den Anrufern.