Die Gruppe richtet sich in einem offenen Brief an Verkehrsminister Wüst.

Grevenbroich. Das Bündnis gegen die Landstraße 361n fordert eine seriöse Überprüfung der sogenannten Westtangente. In einem offenen Brief an Politiker aus Stadt, Kreis und Land – darunter die NRW-Minister Hendrik Wüst (Verkehr) und Lutz Lienenkämper (Finanzen) – fragen die Akteure um Janine Heinze und Dirk Schimanski nach den Gründen, warum am Bau der L 361n festgehalten wird. Dieses Projekt sei ökologisch falsch, fiskalisch fragwürdig und entspreche wohl „nicht dem Bürgerwillen“.

Es gibt keine konfliktarme Fläche für einen Straßenverlauf im Erfttal

Kreis und Land haben im Mai eine Planungsvereinbarung beschlossen. Ziel ist es, die L 361n als Umgehungsstraße für Kapellen und Wevelinghoven zu realisieren. Gegen dieses Vorhaben wendet sich das vor einigen Wochen gegründete Bündnis, das die Westtangente von Noithausen nach Kapellen favorisiert. „In einem Schreiben vom 16. Mai 2001 kam der Landesbetrieb Straßenbau zu dem Schluss, dass es aus ökologischer Sicht und aufgrund der Besiedlungslage im Erfttal keine konfliktarme Fläche für einen Straßenverlauf gibt“, erinnern Heinze und Schimanski. „Aus diesem Grund wurde die Westumgehung als Alternative zur Aufnahme in den Landesstraßenbedarfsplan vorgeschlagen.“

Dennoch entschied die Politik, diese Variante zurückzustellen und die L 361n voranzutreiben. „Gleichwohl blieben die Planungen für die Westtangente bestehen. Durch die Erschließung eines Neubaugebiets wurde ein Teil der Streckenführung sogar realisiert“, stellt das Bündnis fest. Bei einem vollständigen Ausbau sei diese Straße in der Lage, die entstehenden Verkehrsströme aufzunehmen. Das habe auch die Stadt in einem Schreiben vom 2. Juni 2005 eingeräumt.

Die Westtangente ist nach Meinung des Bündnisses günstiger zu realisieren als die L 361n. „In deren Verlauf sind sechs Brücken von bis 236 Metern Länge geplant“, schreiben Heinze und Schimanski. Im Gegenzug wäre für die parallel zur A 46 verlaufenden Westtangente lediglich die Querung einer Bahnstrecke notwendig.

Auch ökologisch sei diese Variante der L 361n „deutlich überlegen“, da sie weder durch ein Landschafts- und Grundwasserschutzgebiet führe noch ein Naturschutzgebiet tangiere. Zudem kritisiert das Bündnis, dass es zur Alternativstrecke Westumgehung keine Studie gegeben habe. Eine Online-Petition gegen die L 361n wurde bisher von 1200 Personen unterzeichnet. wilp