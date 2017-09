Neuss-Barbaraviertel. In der Nacht zu Mittwoch brannte Speermüll an der Düsseldorfer Straße im Neusser Norden. Die Feuerwehr rückte gegen 3:20 Uhr zu dem Einsatz aus.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden durch den brennenden Sperrmüll, die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Fenster sind zersprungen und Rauch drang in die Wohnung ein. Die unverletzten Bewohner konnten, nachdem der Brand gelöscht und die Räume ordentlich durchgelüftet worden waren, wieder zurück in ihre Wohnung.

Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten diese unter der Telefonnummer 02131-3000 mitzuteilen. red