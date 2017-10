Grevenbroich. Zu einem Brand bei der St.-Augustinus-Behindertenhilfe neben der Kirche St. Joseph rückte gestern Nachmittag die Feuerwehr aus. In einem Appartmenthaus der Augustiner war gegen 15.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei. Die genauen Hintergründe zur Entstehung des Feuers seien unklar, hieß es gestern Abend. Brandstiftung könne aktuell nicht ausgeschlossen werden. Ins Visier der Polizei geriet eine Bewohnerin des Hauses. „Aufgrund von möglichen psychischen Erkrankungen wurde sie in eine psychiatrische Fachklinik gebracht“, erklärte die Polizei. „Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, waren alle Menschen bereits aus dem Haus. Aus Fenstern und Lüftungssschltzen drang Rauch“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Jan Boßems. Die Feuerwehr löschte den Brand im Wohnbereich eines Appartments im ersten Obergeschoss. Eine Scheibe ist zerborsten, das Mobiliar zum Teil beschädigt. 25 Feuerwehrleute waren vor Ort, ebenso mehrere Rettungswagen. „Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt worden ist“, betonte Wilfried Gaul-Canjé, Geschäftsführer der St.-Augustinus-Behindertenhilfe. Im Frühjahr erst war der Komplex mit zwei Häusern eröffnet worden. Der Brand war im zweiten, separaten Haus ausgebrochen, in dem laut Gaul-Canjé Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung wohnen, „die geringeren Unterstützungsbedarf haben“. cso-