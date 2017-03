Aktuell dauert der Einsatz noch an, es sind 79 Kräfte der Feuerwehr Neuss im Einsatz und ein Ende der Nachlöscharbeiten ist noch nicht absehbar.

Neuss. Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Neuss zu einem Brand in einem 4-geschossigen Bürogebäude alarmiert. Auf der Anfahrt konnte starker Rauch festgestellt werden.



Beim Eintreffen stand ein Büro im 3. OG in Flammen. Das Feuer war bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.



Da sich der Brandverlauf unter dem Blechdach ausbreitete, mussten die Dachbleche demontiert werden. Auf Grund der Rauchentwicklung wurde ein Messwagen im Bereich der Einsatzstelle eingesetzt. Erste Messungen waren negativ. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.



Aktuell dauert der Einsatz noch an, es sind 79 Kräfte der Feuerwehr Neuss im Einsatz und ein Ende der Nachlöscharbeiten ist noch nicht absehbar.