Neuss. Ein Brand auf dem Gelände eines Transportdienstleisters hielt Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend auf Trab.

Nach Angaben der Beamten wurde gegen 22 Uhr der Brand auf dem GLS-Gelände an der Straße Am Fuchsberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und hatte es am Einsatzort mit drei in Flammen stehenden Lkws zu tun, ein vierter wurde leicht beschädigt heißt es im Polizeibericht. Das Feuer wurde erfolgreich gelöscht, aber ein hoher Sachschaden sei entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache bereits aufgenommen. red