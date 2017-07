Neuss. Am Mittwoch wird in Neuss eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschräft. Die Zehn-Zentner-Bombe wurde bei Bauarbeiten auf der Bataverstraße an der Stadtgrenze zu Düsseldorf gefunden. Mit der Entschärfung der Bombe wird wohl um 16 Uhr begonnen, der Kampfmittelräumdienst sowie Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.

Evakuiert werden in Neuss etwa 350 Leute, die im direkten Gebiet um den Bombenfundort wohnen. Etwa 850 Neusser müssen während der Entschärfung in ihren Wohnung bleiben. Dies gilt auch für rund 800 Personen im angrenzenden Düsseldorf und Meerbusch.

Die beiden Evakuierungsradien für die Bombenentschärfung.

Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer 02131/905801, 905802, 905803 und 905804 zu erreichen stehen Mitarbeiter der Stadt für Rückfragen zur Verfügung. Gehunfähige Personen können die Hilfe der Rettungsdienste unter der Rufnummer 02131/1350 in Anspruch nehmen. red