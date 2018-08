Im Neusser Hafen wurde eine Zehn-Zentner Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Alle Informationen zur Entschärfung des Blindgängers erhalten Sie hier.

Neuss. Im Neusser Hafen wurde eine amerikanische Zehn-Zentner Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger ist am Montagmorgen auf einem Gelände des Essity Werk SCA Neuss an der Floßhafenstraße in rund 6,5 Meter Tiefe gefunden worden, teilte die Stadt Neuss mit. Die Bombe wurde noch am Montagmorgen ab ca. 10 Uhr von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft. Um 10:33 Uhr teilte die Stadt Neuss mit, dass der Blindgänger erfolgreich entschärft wurde und die Straßensperren aufgehoben worden sind.

Direkt betroffen waren mehrere Hafen-Terminals und dort angesiedelte Betriebe. Die Polizei sperrte ab 9:15 Uhr gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten die Zufahrten. Davon betroffen waren insbesondere der Willy-Brandt-Ring (wird ab Auffahrt Düsseldorfer Straße, bzw. Hammer Landstraße vollständig gesperrt), die Floßhafen-, Tilsiter- und Königsberger-Straße. Anwohner gibt es in dem engeren Gefahrenbereich von 300 bzw. 700 Metern um die Fundstelle nicht.

Die Bombenentschärfung hatte auch Auswirkungen auf den ÖPNV, so wurde die S-Bahnstrecke Düsseldorf – Neuss während der Entschärfung (ab ca 9.55 Uhr) unterbrochen und die S-Bahn-Haltestelle Neuss-Rheinparkcenter (bereits ab 9.30 Uhr) nicht mehr angefahren. Die Buslinie 842 hat ab 9.30 Uhr nicht mehr die S-Bahn-Haltestelle Neuss-Rheinparkcenter anfahren und ist stattdessen vom Rheinparkcenter kommend, links auf die Hammer Landstraße abgebogen. red