Die Stadt hat die Sportanlage „Zum Türling“ gesperrt. Auf Luftaufnahmen sind Hinweise auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkennen.

Grevenbroich. Haben die Fußballer der SG Orken-Noithausen jahrelang über oder neben Bombenblindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gespielt? Auf jeden Fall haben Bürgermeister Klaus Krützen und Erster Beigeordneter Michael Heesch am Montag die sofortige Sperrung des Sportplatzes „Zum Türling“ veranlasst – wegen des „konkreten Verdachts auf Kampfmittel“, wie es aus dem Rathaus heißt.

Im kommenden Jahr soll der rund 15 Jahre alte Kunstrasen erneuert werden, auf etwa 430 000 Euro werden die Kosten dafür geschätzt. Im Rahmen der bevorstehenden Sanierung hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf Luftbilder aus den Jahren von 1939 bis 1945 ausgewertet – und wurde fündig.

Wann die Untersuchung beginnt, ist noch nicht klar

Auf den Bildern gebe es, wie Stadtsprecherin Ines Hammelstein erklärt, Hinweise für „vermehrte Bombenabwürfe“. Konkret gehe es um drei Verdachtspunkte. „Es besteht eine potenzielle Gefahr“, sagt Hammelstein. Der KBD habe empfohlen, die zu überbauende Fläche auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.

Schon mehrere Male mussten die Bombenentschärfer in der Umgebung anrücken. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges waren der Grevenbroicher Bahnhof und die umliegenden Viertel Ziel massiver Bombenangriffe. Die Zahl der im Krieg über Grevenbroich abgeworfenen Sprengkörper wird auf 100 000 geschätzt. Wie viele Blindgänger noch unentdeckt im Boden ruhen, ist unbekannt. Klar ist, dass das Gebiet am Türling getroffen wurde: Bei Kanalbauarbeiten wurden dort 2004 kurz hintereinander zwei Fliegerbomben entschärft.

Die Stadt beauftragt nun eine Firma mit den Sondierungsarbeiten – etwa Probebohrungen. Wann die starten, steht laut Verwaltung noch nicht fest. Das Verfahren solle zeitnah eingeleitet werden.

Dass die Sperrung erforderlich ist, daran lässt Michael Heesch keinen Zweifel. „Nach den Hinweisen des KBD können und wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt der Sportdezernent. Die Anlage am Türling dürfe nun von niemandem betreten werden – auch nicht für Pflegearbeiten. „Theoretisch könnte jede Erschütterung etwas auslösen“, sagt Heesch.

Bei Arbeiten vor 15 Jahren standen die Luftbilder nicht zur Verfügung

Die Schulen sind laut Verwaltung über die Schließung informiert. Und im Vereinssport sei die Spielsaison beendet, so dass der laufende Spielbetrieb nicht beeinträchtigt werde, berichtet Hammelstein. Das stimmt aber nicht ganz. „Für die Senioren ist Sommerpause, doch für drei Jugendmannschaften stehen noch drei Qualifikationsspiele an – darunter ein Heimspiel am Samstag“, erläutert Theo Flöck, Geschäftsführer der SG Orken-Noithausen: „Wir führen jetzt Gespräche mit dem SV Rot-Weiß Elfgen, ob wir deren Platz nutzen können.“