Handball-Drittligist Bayer Dormagen bezwingt Minden II mit 26:23. Torhüter Janis Boieck glänzt mit 16 Paraden.

Dormagen/Korschenbroich. Am Ende konnte sich Björn Barthel freuen. Schließlich hatten ihm „seine“ Drittliga-Handballer zum 40. Geburtstag mit dem 26:23 (14:13) über die Bundesliga-Reserve von GWD Minden dann doch noch einen Sieg geschenkt. Bis es so weit war, mussten der Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen und die 783 Zuschauer im Bayer-Sportcenter aber viel Geduld aufbringen. Denn überzeugend war es nicht, was die beiden Teams aufs Parkett legten. „Heute war bei beiden der Druck deutlich zu merken“, stellte TSV-Trainer Ulli Kriebel fest.

Der TV Korschenbroich unterliegt dem Longericher S deutlich

Beim TSV war der Druck, nach der ersten Saisonniederlage in Krefeld ohne Umwege wieder in die Erfolgsspur zu finden. Den Gästen war die Verunsicherung über die ungewohnte Tabellensituation anzumerken – mit nur zwei Pluspunkten stehen die Mindener auf einem Abstiegsplatz.

Die Folge: eine Fülle von Fehlern und Konzentrationsschwächen, in der Vorwärtsbewegung wie im Deckungsverbund. Und das auf beiden Seiten. „Es waren sehr viele technische Fehler im Spiel“, konstatierte Kriebel. Und sein Mindener Kollege Moritz Schäpsmeier befand: „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit ein paar Unsicherheiten zu viel geleistet.“

In der Tat setzte sich am Ende nicht unbedingt das bessere Team durch, sondern das, das ein paar Fehler weniger machte. Und das den besseren Mann zwischen den Pfosten hatte: Janis Boieck hatte mit 16 Paraden fast doppelt so viele auf dem Statistikbogen stehen wie das Gästeduo Maurice Paske (7) und Jonas Zollitsch (2) zusammen. „Ein gutes Spiel“ attestierte Kriebel dem 19-Jährigen, der gemessen an seinem Alter schon viel Sicherheit ausstrahlt. Bezeichnend: In der Phase, in der sich die Hausherren vorentscheidend von 16:17 (39. Minute) auf 22:18 (47.) absetzten und Minden dabei acht Minuten ohne Torerfolg blieb, war Boieck fünfmal zur Stelle.

Lohn für seine konstanten Leistungen: Boieck ist vom 8. bis zum 12. Oktober beim Lehrgang der neu formierten U20-Nationalmannschaft dabei – ebenso wie seine Teamkollegen Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke, der am Samstag mit sieben Treffern erfolgreichster Torschütze der Partie war.

Der TV Korschenbroich verlor derweil vor 220 Zuschauern mit 21:31 (10:12) beim Longericher SC. „Am Ende fiel die Niederlage aus meiner Sicht etwas zu hoch aus“, sagte TVK-Trainer Ronny Rogawska.