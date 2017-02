BMW Kohl verlässt Grevenbroich

Die Stadt konnte keine Fläche für eine Erweiterung anbieten. In Jüchen baut das Unternehmen nun doppelt so groß.

Grevenbroich. Das Autohaus BMW Kohl muss seinen Standort in Grevenbroich aufgeben, weil die Stadt kein geeignetes Angebot für die Erweiterungspläne machen konnte. Nun zieht BMW Kohl ins benachbarte Jüchen auf ein 12 000 Quadratmeter großes Gelände in bester Lage unmittelbar an der Bundesstraße 59 und an der Autobahn. „Wir finden es schade, dass wir aus Grevenbroich weggehen müssen. Wir haben zuallererst mit der Stadt Grevenbroich gesprochen. Uns ist dann zwar eine Fläche angeboten worden, die für uns aber nicht attraktiv war,“ berichtet Niederlassungsleiter Stefan Meister.

BMW Kohl ist kein Einzelfall. Die Stadt hat alleine im vergangenen Jahr von 75 Firmen, die sich ansiedeln wollten, den meisten Interessenten Absagen erteilen müssen. Der Grund: Es mangele eklatant an Gewerbeflächen, hatte Ralf Müller, der Leiter des Bürgermeisterbüros beklagt und seine Hoffnung auf das geplante gemeinsame Gewerbegebiet mit Jüchen gesetzt. In Jüchen wird nun die neue zentrale Niederlassung von BMW-Kohl für Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen und Erkelenz gebaut. Einzug soll im Frühjahr bis spätestes Sommer 2018 sein. Positiv laufe die Zusammenarbeit mit Annika Schmitz, der Wirtschaftsförderin der Gemeinde Jüchen, berichtet Meister.

In Jüchen habe sich auch für die geplante Erweiterung des Motorradbereiches eine vorteilhafte Fläche gefunden, allzumal diese in unmittelbarer Nähe von Polo liege. Diese Firma stellt bekanntlich Motorradbekleidung und Motorradzubehör her und vertreibt sie auch im Werksshop. So setzt BMW Kohl auf Synergieeffekte.

Auch mehr Mitarbeiter möchte das Unternehmen einstellen

Mehr Platz gibt es auf dem doppelt so großen Gelände wie in Grevenbroich auch für den Werkstattbereich: „Wir werden von fünf auf zehn Hebebühnen aufstocken“, kündigt Stefan Meister an. Erheblich vergrößert wird auch der Gebrauchtwagenverkauf: „Am Standort Grevenbroich konnten wir bisher 50 Gebrauchtwagen vorhalten, in Jüchen werden es sogar 100 sein“, kündigt er an.

Mehr Platz benötigt BMW Kohl auch für das neue innenarchitektonische Konzept im eigentlichen Pkw-Verkaufsbereich. Statt der Schreibtische mit Stühlen soll jeder Verkaufsmitarbeiter eine eigene Launch bekommen, in der er die Kunden sozusagen „auf dem Sofa“ empfangen kann. Bedingt durch das neue Gestaltungskonzept und die räumliche Erweiterung will BMW Kohl an seinem neuen Standort laut Meister auch das Personal erheblich aufstocken. Es werde in allen Bereichen, vor allem auch bei den Ausbildungsplätzen, aufgestockt. Aktuell beschäftigt BMW Kohl am Standort Grevenbroich 30 Mitarbeiter und hatte im vergangenen Jahr vier neu eingestellt.

Vier junge Menschen werden zurzeit ausgebildet, in Jüchen bald noch mehr. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer bietet BMW Kohl auch gerne Betriebspraktika an, die laut Niederlassungsleiter von bis zu zehn Jugendlichen gleichzeitig genutzt werden.