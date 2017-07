Zum Saisonauftakt in der Zweiten Tennis-Bundesliga erwartet der TC Neuss morgen den LTTC Rot-Weiss Berlin an der Jahnstraße.

Neuss. Vor fast 34 Jahren, genau am 25. September 1983, wurde der TC Blau-Weiss Neuss erstmals Deutscher Tennis-Mannschaftsmeister – auf der Anlage des entthronten Titelverteidigers TC Amberg am Schanzl durch einen 6:3-Sieg über den LTTC Rot-Weiss Berlin. Von den Spielern, die sich morgen ab 11 Uhr zum Auftakt der Zweiten Tennis-Bundesliga Nord an der Jahnstraße in einer Neuauflage dieses Duells gegenüberstehen, war zu diesem Zeitpunkt noch keiner geboren. Die „goldenen Zeiten“ ihrer Clubs kennen sie, wenn überhaupt, nur vom Hörensagen: Die Berliner sind mit 13 Titelgewinnen zwischen 1923 und 1976 immer noch der erfolgreichste Verein bei Deutschen Tennis-Mannschaftsmeisterschaften, die Neusser mit deren zehn zwischen 1983 und 1994 Rekordhalter der Tennis-Bundesliga.

Der Alltag anno 2017 ist ein anderer. Im Spitzeneinzel stehen sich morgen aller Voraussicht nach Botic van de Zandschulp und Daniel Altmaier gegenüber. Der 21 Jahre alte Niederländer in Diensten der Gastgeber wird auf der aktuellen Weltrangliste der ATP auf Position 330 geführt, der drei Jahre jüngere Kempener, der in Berlin wohnt, auf Rang 210 – für beide die bisher höchste Platzierung in ihrer noch jungen Karriere. Beide zählen damit eindeutig zu den besten Spielern in der zweithöchsten deutschen Spielklasse – einer Liga, die nicht so recht weiß, welche Rolle ihr im deutschen Tennis zukommt.

Von der Ersten Bundesliga unterscheidet sie sich allein schon dadurch, dass sechs Einzel und drei Doppel über Sieg und Niederlage entscheiden. Allerdings wird wie in Liga eins kein dritter Satz, sondern ein Match-Tiebreak gespielt. Der Zuschauerzuspruch hält sich in Grenzen. Rekord in der vergangenen Saison waren die 580, die die Partie zwischen dem Bielefelder TTC und dem TC Solingen sehen wollten. Der Club an der Alster in Hamburg hatte aber auch schon mal nur 60 Zuschauer auf dem offiziellen Spielbericht stehen. Freilich: Auch in der Ersten Liga ist das Interesse rückläufig, die vier Begegnungen des ersten Spieltags lockten am vergangenen Sonntag bei bestem Tenniswetter gerade einmal eine Gesamtzahl von 7000 Besuchern an. Zum Vergleich: Als Michael Stich einen Monat nach seinem Wimbledon-Sieg mit Iphitos München am 9. August 1991 zum Bundesligaspiel beim TC Blau-Weiss auflief, platzte die Jahnstraße mit 5000 Zuschauern aus allen Nähten.

Finanziell steht das Team nicht schlechter da als in der Vorsaison

Wie viele morgen kommen, weiß keiner. Der Neusser Teamchef Marius Zay gibt offen zu: „Ich bin mal gespannt, ob die Neusser Tennisfans unsere Bemühungen honorieren.“ Denn mühevoll war es, nach dem Abstieg sowohl einen Etat als auch ein Team auf die Beine zu stellen. Beides gelang: „Wir stehen finanziell nicht schlechter da als in der vergangenen Spielzeit“, sagt Zay, der im Gegensatz zum Abstiegsjahr auf einen festen Stamm von Spielern setzen möchte.