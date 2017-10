Mehrere Kugeln wurden am Mittwoch am Lindenplatz in Neuss auf eine 25-Jährige abgefeuert. Eine davon verletzte die Frau an der Schulter. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.

Weckhoven. Eine 25-jährige Frau ist Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr am Lindenplatz auf offener Straße durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus und hat einen Tatverdächtigen im Visier. Doch trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige bis zum Abend nicht gestellt werden. Zu seiner Person macht die Polizei bislang keine Angaben.

Die Verletzung stellte sich als nicht lebensgefährlich heraus

Die Verletzte wurde in ein Neusser Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Sie hat nach Angaben der Polizei eine Schussverletzung an der Schulter erlitten, die sich aber als nicht lebensgefährlich herausstellte. Mehrere Kugeln haben sie offenbar verfehlt.

Die Polizei sperrte den Tatort am Mittwochnachmittag ab.

Zur Tatzeit war Günter Krosch in seiner Wohnung am Lindenplatz. „Ich habe erst gedacht, da sind ein paar Kracher losgegangen“, sagt er. Dann aber hörte er ein Kind. „Das schrie wie verrückt“, sagt Krosch. Doch als er vor das Haus trat, war schon nichts mehr zu sehen.

Die Ermittler fanden vier Patronenhülsen.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei über die Notrufnummer. Sein Hinweis, dass die Frau angeschossen worden sein könnte, löste einen Großeinsatz aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Schütze am Lindenplatz offenbar vom Gehweg aus auf die Frau feuerte. Und das mehrfach. Die Frau brach dann auf der kleinen Wiese zwischen der St.-Nektarios-Kirche und einem Gedenkstein zusammen. Anwohner aus einem direkt angrenzenden Reihenhaus hätten sich zuerst um die Frau gekümmert, berichteten Zeugen.

Die Polizei sicherte den Tatort, dann rückte die Kriminalpolizei an. Vier Geschosshülsen konnte sie auf dem Pflaster sicherstellen. Zeugen hatten zwar fünf Schüsse gehört, doch die fünfte Hülse blieb unauffindbar. Selbst ein Spürhund der Polizei, der gegen 18 Uhr zur Nachsuche an den Tatort gebracht wurde, konnte sie nicht aufstöbern. Rund um die Polizeiabsperrung sammelten sich erst einige Personen, die sich aber rasch wieder zerstreuten. Gehört oder gesehen hatten sie nichts. Das Team der Notfallseelsorge, das vorsichtshalber an den Tatort beordert worden war, rückte ebenfalls rasch wieder ab. -nau