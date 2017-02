Neuss. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 57 verletzte sich ein Fahranfänger so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Dort wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf fuhr der 17-jährige Fahranfänger aus Rees mit seinem Toyota in Richtung Köln. Kurz hinter der Anschlussstelle Reuschenberg verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit der Leitplanke. Den Toyota stellten die Polizisten sicher.