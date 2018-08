Wolfgang Hohlbeins Bücher bringen es auf eine Gesamtauflage von 44 Millionen.

Hoisten. Wolfgang Hohlbein schreibt seine Bestseller immer von Hand. Er sitzt an einem schwarzen Tischchen im Wohnzimmer seines Reihenhauses in Hoisten und füllt eine ledergebundene Kladde nach der anderen. Seite um Seite mit klarer, kleiner Schrift. Kein Wort ist durchgestrichen, nichts auf die Schnelle hingeschmiert. Auf diese Weise hat Hohlbein über 200 Bücher geschrieben. Mit einer weltweiten Gesamtauflage von etwa 44 Millionen gilt der Wahlneusser, der in Weimar geboren wurde und in Meerbusch-Osterath aufwuchs, als einer der meistgedruckten deutschen Schriftsteller. Am heutigen Mittwoch wird Autor 65 Jahre alt.

Man würde nicht vermuten, dass dieser freundliche Mensch gruselige Thriller schreibt, die empfindlichere Naturen besser nicht vor dem Zubettgehen lesen sollten. „Ich habe das Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben“, sagt der komplett schwarz gekleidete Hohlbein. Als Arbeit empfinde er das Schreiben nicht. Der schmal gebaute Mann trägt Vollbart und Brille, die grau melierten Haare reichen bis weit über die Schultern.

An seinem stillen Pult schreibt der Autor seit Jahrzehnten stetig ein Buch nach dem anderen: nicht nur Gruselgeschichten, sondern auch Kinder- und Jugendbücher, historische Krimis, Fantasyromane und Märchen. Mehrere Bücher hat Hohlbein zusammen mit seiner Frau Heike (63) geschrieben. Schon der erste Roman des Paares, das Fantasy-Jugendbuch „Märchenmond“, wurde 1982 ein Bestseller – und auch schon zum Stoff für ein Musical. Damals gab es außer dem Schriftsteller Michael Ende keinen, der in dem Genre unterwegs war. Hohlbein, ein gelernter Industriekaufmann, der vor seinem Wechsel ins Schriftstellerfach gelegentlich auch als Nachtwächter gearbeitet hat, hatte zuvor seinen ungeliebten Job mutig an den Nagel gehängt.

Hohlbeins haben sechs Kinder und ebensoviele Enkelkinder

Die Hohlbeins sind Familienmenschen. Sie haben sechs erwachsene Kinder, genausoviele Enkelkinder. Fast alle wohnen Tür an Tür in einer Reihenhaus-Reihe in der Nähe des alten Hoistener Friedhofs. Vor dessen Umwandlung zu einem Park war das für den Autor ein interessanter, ein seltsamer, ein besonderer Ort.

Im Haushalt der Hohlbeins leben auch vier Hunde und zwei Katzen. Von Hoisten aus, wo man auf Mais- und Kohlfelder blickt, bricht er auf zu Lesereisen und Fantasy-Treffen, nimmt aber mitunter auch Einladungen von Neusser Schulen zu Vorlesestunden oder Diskussionsrunden mit seinen jugendlichen Lesern an. Dort spricht er auch offen darüber, dass sein zweites Buch das schwerste war. Oder dass er für die ersten Seiten eines neuen Buches manchmal Wochen braucht, „ab einem gewissen Punkt die Story aber wie von selbst läuft“. Oder dass ihn alles interessiere, „was einen Schritt aus der Realität herausgeht“.