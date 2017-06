Neuss. Einem ehemaligen Mitarbeiter der Malteser in Neuss wird vorgeworfen in den Jahren 2010 und 2011 mehrere junge Frauen und Mädchen sexuell belästigt zu haben, dies berichtet der WDR am 6. Juni.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Vorwürfen aufgenommen. Unter anderem geht es darum, dass der Mann in sexuell abfälliger Weise über die Frauen geredet haben soll. Einer 13-Jährigen soll der Ex-Mitarbeiter an die Brust gefasst haben. Der WDR beruft sich bei diesen Informationen auf Mitarbeiter der Malteser, die die Vorwürfe bestätigt hätten.

Die Handlungen des Mannes sollen bei den Maltesern ein offenes Geheimnis gewesen sein. Der Malteser-Stadtbeauftragte und amtierende CDU-Stadtrat, sowie die Diözesanleitung in Köln haben demnach trotz besseren Wissens geschwiegen. In einer schriftlichen Stellungnahme teilten die Malteser dem WDR mit, dass die Geschehnisse schon im Jahr 2016 intern geklärt worden wären. red