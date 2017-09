Neuss. Sägen, Hobeln, Tische, Sitzbänke und Spielgeräte bauen: Gewöhnlich sieht der Arbeitsalltag der Sparkassen-Azubis anders aus. Doch für eine Woche haben sich 16 Auszubildende im Kinderbauernhof in Selikum einquartiert und gestalten den Hofgarten zu einer familienfreundlichen Freizeitfläche um. Mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und Platz zum Essen im Grünen entsteht nun für Kinder, Erwachsene und Jugendliche Erholungsraum. „Für jede Altersklasse ist etwas Passendes dabei“, sagt Mechthild Juchelka, Leiterin des Projekts „Hofgarten“ bei der Sparkasse.

Freizeitfläche eignet sich zum Spielen oder Picknicken

In dem ehemaligen Haus von Margret Keller soll ein Café entstehen, vor allem wird aber der neugestaltete Hofgarten die Freizeitfläche am Hof erweitern. Doch nicht nur die Stadt und die Besucher sollen profitieren: Für die Sparkasse ist das Projekt gleichzeitig Team-Training. „Wir setzen seit zehn Jahren derartige Projekte um“, sagt Juchelka. „Die jungen Leute können dabei ausprobieren, wie man an etwas Neues und Unbekanntes herangeht. Vieles, was sie hier lernen, können sie auch in ihrem Berufsleben einsetzen.“ Und das ganz ohne direkten Bezug zum Handwerk. Auch wenn im Bankwesen nicht direkt die handwerklichen Fähigkeiten gefragt sind, bleibe die Art und Weise an Aufgaben heranzugehen ähnlich.

Fachliche Unterstützung bei Planung, Bau und Umgang mit Gerätschaften, zum Beispiel der Kreissäge, hat sich das Finanzunternehmen mit der Firma Alea aus Marburg geholt. „Wir führen solche Projekte und Team-Trainings seit 16 Jahren durch“, sagt Andreas Bostrüm, Leiter des Hofprojektes. Die Teilnehmer könnten dabei nicht nur ihre eigenen Stärken entdecken – auch der Teamgeist werde durch die gemeinsame Arbeit gestärkt. Wichtig sei dabei auch, dass nach der intensiven gemeinsamen Zeit „etwas Langfristiges bleibt“, so profitieren alle Seiten in den gemeinsamen Projekten, sagt Andreas Bostrüm. „Die Stadt hat uns bei dem Projekt sehr gut unterstützt“, sagt Juchelka. Nicht nur mit Material, sondern auch mit Verköstigung und Organisation der Gruppe. Heute wird der Garten eröffnet.