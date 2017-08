Wer mindestens 60 Jahre alt ist und seinen Führerschein freiwillig abgibt, könnte in Dormagen bald Jahresticket für Bus und Bahn zum halben Preis bekommen.

Dormagen. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will die Stadt Senioren den Schritt erleichtern, die sich von ihrem Führerschein und ihrem Auto trennen wollen. Das Angebot lautet: Wer mindestens 60 Jahre alt ist und eine amtliche Bescheinigung über die freiwillige Abgabe seines Führerscheins vorlegt, kann sich ein Jahresticket für Bus und Bahn zum halben Preis sichern. Dormagen folgt mit dieser Initiative dem Beispiel anderer Städte wie Dortmund, Essen oder Münster, die damit schon positive Erfahrungen gemacht haben. Initiator ist der Seniorenbeirat der Stadt um den Vorsitzenden Hans-Peter Preuss.

Drei Tickets stehen für Senioren zur Auswahl

Gerade auch im höheren Alter bleibt das Auto für viele Menschen ein nahezu unverzichtbares Fortbewegungsmittel. Trotzdem kann es aus Sicherheitsgründen ratsam sein, den Führerschein freiwillig abzugeben, wenn das Sehvermögen und die Reaktionsfähigkeit erheblich nachlassen. Die Stadt will Senioren dabei behilflich sein.

Drei Tickets hat das städtische Tochterunternehmen Stadtbus im Angebot. Mit dem „Bären-Ticket“ können die Inhaber im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erster Klasse fahren und ihr Fahrrad mitnehmen. Abends nach 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen besteht zusätzlich die Möglichkeit, noch einen weiteren Erwachsenen und bis zu drei Kinder unter 15 Jahren mitzunehmen. Ähnliche Leistungen (bis auf die kostenfreie erste Klasse) beinhaltet das Aktiv-60-Ticket des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS). Wer dagegen bevorzugt sowohl nach Köln als auch Düsseldorf unterwegs ist, für den kann das „Aktiv-60-Ticket ÜT“ interessant sein. Es gilt in den Verkehrsverbünden VRR und VRS zwar nur räumlich eingeschränkt, dafür aber in beiden Großstädten und umfasst ebenfalls die Gratis-Mitnahmeregelungen. „Verpflichtet sich der Kunde für ein Abonnement, übernimmt die SVGD die Kosten der ersten sechs Monate“, erläutert Klaus Schmitz, Stadtbus-Geschäftsführer.

„Es geht uns nicht darum, Senioren generell die Fahrtauglichkeit abzusprechen“, macht Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld deutlich, „wenn jemand aber feststellt, dass er nicht mehr gut sieht oder hört, vielleicht auch andere Einschränkungen hinzukommen und sich Schwierigkeiten beim Fahren häufen, dann kann dieses Angebot eine zusätzliche Motivation sein, über den freiwilligen Verzicht auf das Autofahren nachzudenken.“ Beim Anbieter rechnet man damit, dass es zunächst etwa zehn Autofahrer sein werden, die das Angebot nutzen werden.

Auf Anregung des Seniorenbeirats und der ehemaligen CDU-Ratsfrau Margret Steiner hatte sich die Stadtverwaltung mit diesem Thema beschäftigt. „Wir sind der Auffassung, dass das verantwortungsvolle Verhalten gegenüber der Allgemeinheit honoriert werden sollte. Daher freuen wir uns, dass Stadtbus unserem Vorschlag gefolgt ist“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Hans-Peter Preuss.