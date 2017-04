Glücklicherweise erlitt die Frau, die mit ihrem VW Polo in eine Grube gefallen ist, keine schweren Verletzungen.

Eine Neusserin ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto in eine Baugrube gefallen. Ein Kran konnte helfen.

Neuss. Mit einem kuriosen Unfall musste sich die Polizei Neuss am Sonntagnachmittag beschäftigen. Eine 36-jährige Neusserin stieg gegen 14.50 Uhr in ihren VW Polo. Der Wagen war auf einem leicht abschüssigen Grundstück im Neubaugebiet Allerheiligen auf der Elisabeth-Kadow-Str. abgestellt. Als sie die Kupplung trat rollte der Polo unvermittelt los. Noch bevor die Fahrerin die Bremse betätigen konnte, stürzte das Auto kopfüber in die vor ihr befindlich Baugrube auf einem Nachbargrundstück. Nur das Heck des Kleinwagens ragte noch aus der Grube.

Mit Hilfe ihres Mannes und Passanten konnte sich die Frau aus dem senkrecht stehenden Polo befreien. Sie erlitt leichte Prellungen. Letztlich konnte der Baustellenbetreiber erreicht werden. Mit dem Baustellenkran gelang es schließlich den PKW wieder auf die Straße zu setzen. Der Polo wurde nicht unerheblich beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 7.500 Euro.