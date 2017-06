Neuss. Im Jachthafen Grimmlinghausen ist ein Auto, mit drei Kindern drin, die Böschung runtergerutscht. Die 40-jährige Mutter der Kinder, die unmittelbar neben dem Fahrzeug stand, konnte im letzten Moment noch eingreifen. Die Neusserin sprang in den Wagen und riss das Lenkrad herum. Das Fahrzeug rollte dadurch nicht in den See, sondern prallte gegen einen Bootssteg und blieb stehen.

Die Mutter und ihr 15-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Die sechs und vier Jahre alten Kinder kamen mit einem Schock davon. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde das Fahrzeug erst durch die Feuerwehr gesichert. Danach kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz, das das Auto bergen konnte.

Die Ermittlungen wie es zum den Unfall an der Straße "Am Sporthafen" kommen konnte dauern an.