Mit großer Verzögerung neigt sich der Ausbau dem Ende entgegen.

Grevenbroich. Immer wieder mussten neue Baumängel beseitigt werden. Doch jetzt, mit erheblicher Verzögerung, scheint der Ausbau des Glasfasernetzes für die meisten Stadtteile von Grevenbroich endlich erfolgreich in den Endspurt zu gehen.

Bürger aus den Ortsteilen hatten die Stadtverwaltung zum Teil wiederholt auf Baumängel hingewiesen. Daraufhin hatten die Baufachleute der Stadtverwaltung die Deutsche Glasfaser und deren Subunternehmer zur Mängelbeseitigung aufgefordert und von dem Ergebnis auch die Endabnahme der Baustellen abhängig gemacht.

Allrath und Barrenstein sollen nun im kommenden Jahr folgen

Stadtsprecher Robert Jordan bilanziert den aktuellen Stand der mittlerweile durch die Stadt Grevenbroich abgenommenen Baustellen: Demnach seien mittlerweile von der Deutschen Glasfaser in den Stadtteilen Kapellen, Hemmerden, Mühlrath, Hülchrath, Langwaden und Münchrath die Glasfaserleitungen verlegt worden, wo nach entsprechenden Reklamationen die Mängel beseitigt und die Asphaltarbeiten endgültig fertiggestellt worden seien. Deshalb habe in diesen Stadtteilen die Endabnahme erfolgen können.

In Neukirchen hat laut Jordan inzwischen eine gemeinsame Begehung der Stadt, der Deutschen Glasfaser und des beauftragten Generalunternehmers zur Aufnahme der Mängel stattgefunden. „Zwischenzeitlich wurden die aufgenommenen Mängel von der Deutschen Glasfaser nachgearbeitet. In Kürze erfolgt hier die Begehung zur Abnahme“, kündigt der Stadtsprecher an. Im Gewerbegebiet Kapellen habe die Deutsche Glasfaser die Leitungsverlegung zum Glasfaserausbau abgeschlossen. „Hier erfolgt in dieser Woche die gemeinsame Begehung zur Abnahme.“ Ebenfalls fertiggestellt seien die Streckenverlegungen, die sogenannten Backbonetrassen, auf der Wehler Straße, der Josef-Thienen-Straße, in der Ortsdurchfahrt Neubrück sowie auf der Straße Auf der Metzenheide.

Jordan kündigt außerdem an: „Für Anfang nächsten Jahres plant die Deutsche Glasfaser den Ausbau von Allrath und im Anschluss den Ausbau von Barrenstein.“ Allerdings hatte es bereits im August dieses Jahres geheißen, mit dem Glasfaserausbau für Allrath und Barrenstein solle begonnen werden.

Zusätzlich hat die Telekom mittlerweile fast im kompletten Stadtgebiet das eigene Netz mit dem Vectoring-Verfahren aufgerüstet.