Oberliga-Absteiger aus Kapellen (4:1) und Meerbusch (3:1) gewinnen zum Landesliga-Auftakt.

Rhein-Kreis. Der SC Kapellen hat zum Auftakt in der Landesliga gegen den ASV Mettmann auf ganzer Linie überzeugt und sicherte sich einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Vor allem der erste Spielabschnitt machte SCK-Trainer Oliver Seibert Spaß: „Wir hatten ganz klar die Spielkontrolle inne. Die Jungs haben das sehr gut gemacht.“

Lediglich neun Minuten brauchten die Schwarz-Gelben, um das erste Tor in der neuen Liga zu erzielen. Marcel Koch, der im defensiven Mittelfeld startete, bediente den lauffreudigen Dennis Schreuers, welcher eiskalt zum 1:0 abschloss. Später, in der 22. Minute, trug sich mit Derman Disbudak auch der zweite neue Spieler in die Torjägerliste ein. Als Robert Wilschrey mit einem Distanzschuss auf 3:0 erhöhte (40.), war die Partie entschieden – vor allem, da Mettmann keine Anstalten machte, offensiv Akzente zu setzen.

„Wir sind ein sehr hohes Tempo gegangen und haben viel Aufwand betrieben“, beschrieb Seibert. So machte der SCK im zweiten Spielabschnitt genau da weiter, wo er bei Ablauf der ersten 45 Minuten aufgehört hatte. Am Ende einer starken Kombination war es Sven Raddatz vergönnt, zum 4:0 abzuschließen (51.). Danach gelang Mettmann noch der Ehrentreffer (81.).

Am morgigen Mittwoch, 19.30 Uhr, empfängt der SC Kapellen den Mitfavoriten SC Velbert. Wichtig wird dabei sein, dass auch die Neulinge erneut überzeugen. Vor allem einer stach gegen Mettmann heraus. Seibert: „Ibrahim Kanat hat in der Innenverteidigung gespielt. Der Junge kann noch A-Jugend spielen. Das war für einen 17-jährigen sehr stark.“

Keine Meerbuscher Glanzleistung trotz 3:1-Erfolgs

Auch Oberligaabsteiger TSV Meerbusch gewinnt zum Auftakt – mit 3:1 gegen den FC Remscheid. Marcel Kalski, Kevin Dauser und Emre Geneli waren die Torschützen für die Meerbuscher. Für den TSV war es ein eminent wichtiger Sieg, nachdem er in der vergangenen Woche unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden war.

Eine Glanzleistung zeigten die Schützlinge von Trainer Toni Molina allerdings erneut nicht. In der Abwehr agierten sie unsicher und im Angriff oft zu überhastet. So vergaben sie erneut eine Vielzahl bester Möglichkeiten. „Wir hätten die Partie frühzeitig für uns entscheiden können“, sagte Molina, „aber wir haben zu hektisch gespielt. Ich wünschte mir, wir hätten mehr Geduld, und würden nicht versuchen, um jeden Preis die Entscheidung zu suchen.“

Nur einmal landete der Ball vor der Halbzeit im Tor der Remscheider, als ihn Marcel Kalski nach glänzender Vorarbeit von Benjamin Dohmen am Remscheider Torhüter vorbeitrat. (26.). Kurios war nur sechs Minuten später der Gegentreffer: Nach einem Pfiff eines Zuschauers blieben alle Verteidiger des TSV stehen, nur Alesandar Stanojevic reagierte und beförderte den Ball am verdutzten TSV-Torwart Michael Kampmann vorbei zum 1:1 in die Maschen. Mit Wiederbeginn der Partie hatte der TSV das Glück, dass er nicht in Rückstand geriet. Dann bekam er das Spiel aber wieder in den Griff. Kevin Dauser seine Elf auf die Siegerstraße, indem er einen 18-Meter-Freistoß zur 2:1-Führung in den Winkel hämmerte (65.). Nun spielte nur noch der TSV, der nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Remscheider (76.) zudem in Überzahl agierte. Den Schlusspunkt setzte Geneli mit dem 3:1 (88.).

Der TSV Meerbusch II spielte bereits am Samstag bei der SSVg Heiligenhaus und verlor dort 0:3. Morgen treffen Meerbusch I und Meerbusch II an Spieltag zwei in Bösinghoven aufeinander (Anstoß: 19.30 Uhr).

Pech hatte auch der VdS Nievenheim, der bei der Spvg. Odenkirchen eine 2:0-Führung durch Tore von Kevin Scholz (17.) und Alexander Hauptmann (28.) vergab. In der Schlussphase trafen die Odenkirchener zum 1:2 und 2:2. Morgen Abend gastieren die Nievenheimer beim 1. FC Viersen (Anstoß: 19.30 Uhr).