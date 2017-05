Ein Grevenbroicher fährt nahezu ungeremst auf ein Auto auf und verlezte eine Frau und ihre zwei 7-jährigen Kinder.

Neuss. Am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Grevenbroicher mit seinem VW Polo die Kreisstraße 10. An einer Kreuzung übersah er zwei Fahrzeuge, die bei Rotlicht an dieser warteten und fuhr nahezu ungebremst auf die Autos auf. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl der 26-Jährige als auch eine 34-jährige Grevenbroicherin mit ihren zwei 7-jährigen Kindern in ihrem Auto verletzt.

Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K 10 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden.