Auch Jan Jagieniak verlässt TVK im Sommer

Der Ausverkauf beim Handball-Drittligisten geht weiter. NHV steht vor einer Pflichtaufgabe.

Rhein-Kreis. Der TV Korschenbroich kommt nicht zur Ruhe. Kaum schienen die unverhofften Punktgewinne in Baunatal und gegen Krefeld den abstiegsgefährdeten Handball-Drittligisten in ein ruhigeres Fahrwasser gebracht zu haben, trifft ihn nun die nächste Hiobsbotschaft. Der erst im Sommer vom TSV Bayer Dormagen in die Waldsporthalle gewechselte Jan Jagieniak zog die Option, aus seinem bis Juni 2018 laufenden Vertrag bereits zum Saisonende auszusteigen. Der 20-Jährige will zu seinem Stammverein TuS Opladen zurückkehren. Er ist bereits der achte Spieler aus dem aktuellen Kader, der den TVK verlässt: Mathias Deppisch (Lübeck) und Simon Förster (London) kehrten dem Club bereits während der Hinrunde den Rücken. Wie Jagieniak werden Michel Mantsch, Max Zimmermann, Henrik Schiffmann (alle HSG Krefeld) und Dennis Backhaus (Duisburg) dies zum Saisonende tun.

Ex-Dormagener Erik Hampel kommt zum TV Korschenbroich

Dem stehen bislang nur die während der laufenden Spielzeit verpflichteten Steffen Brinkhues (ART Düsseldorf), Aaron Jennes (TSV Kaldenkirchen) und Peer Pütz (TuS Opladen) als Zugänge gegenüber. Hinzu kommt der Ex-Dormagener Erik Hampel (HSG Krefeld), dessen Verpflichtung der TVK gestern bekanntgab. Hampel, Brinkhues, Jennes und der im Sommer aus Eisenach gekommene Torhüter Felix Krüger sind damit die einzigen, die beim TVK einen Vertrag über das Saisonende hinaus besitzen. Manager Kai Faltin möchte aber nicht von einem Ausverkauf reden. „Wir werden nächstes Jahr mit einem neuformierten Team an den Start gehen.“ Trotz des dünnen Polsters von nur drei Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz ist er davon überzeugt, dass dies weiterhin in der Dritten Liga der Fall sein wird. „Wir sind alle sicher, dass wir den Klassenerhalt mit diesem Team erreichen werden.“ Morgen (17 Uhr) tritt der TVK bei der HSG Lemgo II an.

Spitzenreiter NHV will von Beginn an hohes Tempo gehen

Neun Spieltage vor Saisonende hat der Neusser HV sein offizielles Saisonziel bereits erreicht. Weil die HSG Lemgo II ihr Nachholspiel mit 30:32 beim VfL Gummersbach II verlor, hat der Tabellenführer nun 21 Punkte Vorsprung auf die Ostwestfalen – und kann deshalb die Spielzeit nicht mehr schlechter als auf Rang sechs beenden. Ein Platz unter den ersten Sechs und damit die erneute Qualifikation für den DHB-Pokal – das hatten die Verantwortlichen im Sommer als offizielles Ziel für ihre vierte Spielzeit in der Dritten Liga ausgegeben. Inzwischen spricht man beim NHV von nichts anderem mehr als dem Aufstieg. Nur Trainer Ceven Klatt wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass noch neun Spiele gespielt werden müssen. Das erste davon findet heute Abend (19 Uhr) daheim gegen den TuS Volmetal statt.

Die Aufgabe sieht auf den ersten Blick einfach aus, hat der Tabellendrittletzte bislang in der Fremde doch erst einen Zähler eingefahren. „Doch der Gegner wird kämpfen bis zum Umfallen,“ ist Klatt sicher. Genau das erwartet er aber auch von seinen Spielern. „Wir dürfen Volmetal vom Anpfiff weg nicht das Gefühl geben, dass sie hier etwas holen können.“ Damit das so kommt, sollen seine Schützlinge „von Beginn an hohes Tempo“ gehen. Denn, so vermutet der Neusser Trainer, „sollten wir neben der individuellen Klasse Volmetal auch physisch überlegen sein“.

Seine Spieler haben die Karnevalstage größtenteils unbeschadet überstanden. Nur Philip Schneider kehrte mit einer Erkältung ins Training zurück. Fünf Tage hatte der Trainer seinen Akteuren frei gegeben. Mit der ersten Übungseinheit sei der Tabellenführer jedoch gleich wieder auf Betriebstemperatur gekommen, auch wenn wegen Reparaturarbeiten in der Hammfeldhalle kein geregeltes Training möglich gewesen sei. „Trotzdem waren alle direkt wieder extrem fokussiert und motiviert“, sagt Klatt und fordert: „Ein Heimsieg ist Pflicht für uns.“

» Die Partie von Bayer Dormagen gegen die SG Schalksmühle-Halver war bei Redaktionsschluss gestern Abend noch nicht beendet.