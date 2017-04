Arno Jansen

SPD

Mehr als ein Vierteljahrhundert gehört er der SPD an. In dieser Zeitspanne hat er schon viele Wahlschlachten geschlagen. Doch dieses Mal ist alles anders. Erstmals führt Arno Jansen (43) seine Partei als „Spitzenkandidat“ in den Wahlkampf. Er spürt den Unterschied. „Jetzt bin ich die letzte Instanz“, sagt Jansen. Wenn ein hartnäckiger Besucher am Infostand debattiere, dann müsse letztlich „der Chef“ ran.

Der Jurist empfindet Auseinandersetzung als Lebenselixier. Gefällige Rhetorik und bodenständiger Witz machen ihn zum guten Wahlkämpfer – und er verfügt nach eigener Einschätzung über eine Stärke: „Ich sage direkt und offen meine Meinung.“ Wer verspreche, was er später nicht halten könne, dem falle seine eigene Ankündigung irgendwann vor die Füße. Mit dieser Haltung ernte Hanse nicht immer Beifall, schon gar nicht im Wahlkampf. Aber das nimmt er in Kauf: „Die Menschen sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben.“ Arno Jansen wurde am 7. Februar 1974 geboren. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau Andrea in Weckhoven, wo er auch aufgewachsen ist. Nach Grund- und Realschule absolvierte er eine Ausbildung zum Industrieelektroniker in Kaarst. Auf dem zweiten Bildungsweg machte er das Abitur und studierte anschließend Jura. Seit 2008 arbeitet er als Rechtsassessor und Referent für die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SKG), ein kommunaler Fachverband.

Vom heutigen Neusser Bürgermeister Reiner Breuer, der 2012 erstmals nach 1990 (Friedhelm Farthmann) wieder in Neuss das Landtagsdirektmandat für die SPD gewann, übernahm Jansen den Wahlkreis. Breuer beendete seine Tätigkeit im Landtag, als er 2015 zum Stadtoberhaupt gewählt wurde.

1991 trat Arno Jansen in die SPD ein, war Chef der Neusser Jusos und des Ortsvereins Neuss-Südwest. In den Stadtrat rückte er 1999 ein, in der Nachfolge von Reiner Breuer übernahm er nach der Kommunalwahl 2014 den Vorsitz der SPD-Ratsfraktion. Zudem ist Jansen Vize-Vorsitzender der Kreis-SPD.

Ehrenamtlich engagiert sich Arno Jansen beim Deutschen Roten Kreuz (zehn Jahre Rettungssanitäter), bei der Awo und als Schütze bei den Scheibenschützen Weckhoven („Hötches Jonge“) und im Neusser Jägerzug „Diana 1954“. Mit seiner Frau teilt er die Freude am Tauchsport. lue-

