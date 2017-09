Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Gustorf. Rettung in vielleicht letzter Minute haben Anwohner am Eichenweg in Gustorf geleistet, die gestern Abend durch ihr beherztes Eingreifen einer Frau im Rollstuhl aus großer Not halfen. Alarmiert wurden sie, als plötzlich ein Rauchmelder in der Wohnung im ersten Obergeschoss los-piepte. Wie die Feuerwehr berichtet, brachen daraufhin Hausbewohner die Tür zur Wohnung, in der es brannte, auf. Sie holten die Frau aus ihrem Rollstuhl heraus und brachten sie aus dem Brandrauch hinaus nach draußen auf einen Balkon am Treppenhaus.

„Die Gummireifen sowie Teile der Kunststoffverkleidung am Rollstuhl brannten bereits“, berichtet Manfred Neuen von der Feuerwehr Grevenbroich. Bei den Rettern soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Auch den Kleinbrand in der Wohnung löschten Hausbewohner, bevor die Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen. „Die Menschen haben perfekt reagiert und ganze Arbeit geleistet“, lobte Manfred Neuen nach dem Einsatz: „Als wir eintrafen, wurde die Frau von Anwohnern betreut.“

Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung brachte ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus. Bei dem Wohnhaus am Eichenweg handelt es sich um einen Komplex mit vielen Etagen, in dem rund 100 Menschen leben. Die Brandursache war gestern noch nicht geklärt. cso-