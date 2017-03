Anwohner bemängeln zu kurze Grünphase am Berghäuschensweg

Die Stadt sieht an der Kreuzung keine Verkehrsgefährdung.

Neuss. Drei Schritte, viel mehr ist einfach nicht drin. Dagmar Schüttler steht an der Kreuzung Berghäuschensweg/Nixhütter Weg und zeigt auf die Ampel. „Das kann so doch niemand schaffen“, sagt die Anwohnerin. Sie hadert mit der Ampelschaltung. Zwei Varianten gibt es vor Ort – mit und ohne Drücken eines Signalknopfes an der Ampel. „Drückt man den Knopf, um bei der nächsten Grünphase die Fahrbahn überqueren zu können, hat man dafür genügend Zeit“, sagt Schüttler. Nicht so gut sieht es bei Variante zwei aus. „Versucht man die Fahrbahn zu queren in dem Moment, in dem die Ampel automatisch auf Grün für Radfahrer und Fußgänger umspringt, ist die Grünphase so kurz, dass man es – selbst als Radfahrer – nicht mehr schafft, noch in der Grünphase die Fahrbahn zu queren“, erklärt die Anwohnerin. „Die Ampel springt schon wieder auf Rot, bevor man die Mitte der Fahrbahn erreicht hat.“

Das habe schon mehrmals Personen in gefährliche Situationen gebracht, da viele Autofahrer, die aus Richtung Selikum kommend in den Berghäuschensweg Richtung Stadt abbiegen, nur das Rot der Fußgängerampel sehen und nicht mehr auf die Personen achten, die noch dabei sind, die Fahrbahn zu überqueren. Auch Dagmar Schüttler ist schon einige Male in brenzlige Situationen geraten. Sie würde sich auch dann eine längere Grünphase wünschen, wenn vorher kein Signalknopf betätigt wurde.

Es soll zu mehreren brenzligen Situationen gekommen sein

Solche Pläne gibt es bei der Stadt allerdings nicht. Im Rathaus ist man von der Verkehrssicherheit an der Kreuzung Berghäuschensweg/Nixhütter Weg überzeugt. „Außerdem sind die Signalknöpfe ja angebracht worden – damit sie betätigt werden, wenn ein Fußgänger oder Radfahrer die Kreuzung queren möchte“, betont Peter Fischer vom städtischen Presseamt. Die Regelung diene der Verkehrsentlastung, damit Autos nicht länger als nötig im Kreuzungsbereich stehen müssen. Zudem sei die Zwischenphase – also vom Umspringen der Fußgängerampel auf Rot bis zum grünen Signal für die Autos – so bemessen, dass ausreichend Zeit bestehe, die Kreuzung zu überqueren.