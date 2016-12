Antonius Hilgers sucht Bruder Christian

Die Geschwister wurden 1979 voneinander getrennt.

Grevenbroich. Antonius Hilgers ist auf der Suche nach jemandem, doch eigentlich kennt er den Mann, den er sucht, gar nicht. Nur wenige Wochen haben sie miteinander verbracht. Hilgers sucht seinen Bruder, der adoptiert wurde, als dieser erst wenige Wochen alt war. Für seine Suche nutzt er das soziale Netzwerk Facebook, seit einigen Tagen wird sein Aufruf auch in vielen Grevenbroicher Gruppen geteilt.

Hilgers’ Familie stammt aus Grevenbroich, er selbst wuchs bei seinen Großeltern väterlicherseits in Gustorf auf. „Deshalb habe ich auch noch den Geburtsnamen“, erklärt er. Nach dem Tod der Mutter am 1. Juni 1979 waren die drei Brüder voneinander getrennt worden. Antonius Hilgers selbst wurde am 10. Juni 1976 geboren, sein mittlerer Bruder Bernhard am 12. Mai 1977 und der jüngste, bei der Geburt Christian genannt, kam am 24. April 1979 zur Welt. Die Großeltern hätten nicht alle Kinder aufnehmen können, sagt Hilgers. Er selbst sei als Kind ohnehin immer viel bei seinen Großeltern gewesen, daher hätten sie ihn dann auch adoptieren dürfen. Bernhard und Christian kamen jedoch in andere Familien.

Vor wenigen Tagen fand Antonius Hilgers seinen älteren Bruder

Immer mal wieder habe er später darüber nachgedacht, seine Brüder ausfindig zu machen. Doch er hatte Skrupel: „Ich wusste nicht, ob die beiden wissen, dass sie adoptiert sind“, erklärt er. „Ich wollte sie nicht aus dem Leben reißen.“ Vor zwei, drei Wochen, so erzählt er weiter, habe er noch mit seiner Frau überlegt, jetzt doch eine Suchaktion zu starten. Dann gab es am 23. Dezember plötzlich eine große Überraschung für ihn. „Mein Bruder hat mich angeschrieben“, berichtet er von seiner persönlichen Weihnachtsgeschichte. Der mittlere der Brüder heißt heute Bernhard Klas und wohnt in Zülpich. Seit der ersten Kontaktaufnahme schreiben sich die beiden und haben auch ein Treffen geplant. „Ich habe mir seine Identität bestätigen lassen“, sagt Antonius Hilgers. Jetzt könne er sicher sein, zumindest schon einen Bruder wiedergefunden zu haben.

Schnell stand danach der Entschluss fest, dass nun auch der dritte Bruder gefunden werden muss. „Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Christian heißt“, sagt Hilgers. Schließlich könne es sein, dass er von der Adoptionsfamilie nicht nur den Nachnamen, sondern auch einen neuen Vornamen bekommen habe. Sicher sei nur das Geburtsdatum 24. April 1979, das sei im Stammbuch verzeichnet. Die leiblichen Eltern sind Johann Hilgers und Margarete Hilgers, geborene Beuters.

Von Palling in Bayern, wo Hilgers seit etwa zehn Jahren lebt, verbreitete sich sein Aufruf, wurde mittlerweile mehrere tausend Mal geteilt. Viele Nutzer sprechen ihm aufmunternde Worte zu und unterstützen die Suche. Für Hinweise hat Hilgers eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet.Damit sammelt er eingehende Tipps. Auch Kontakt zu den Adoptionsstellen will Hilgers noch aufnehmen. Er hofft, dass es bald zum Wiedersehen aller Brüder kommen wird.

suche_nach_christian@gmx.de