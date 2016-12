Neuss Anschlag in Berlin: Opfer aus Neuss identifiziert

Neuss. Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin lag der Polizei im Rhein-Kreis Neuss eine Vermisstenanzeige zu einer Frau aus Neuss vor. Ihre Familie hatte die Vermisstenanzeige am späten Montagabend erstattet. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die Opfer inzwischen identifiziert. Daher steht fest, dass auch die vermisste Neusserin unter den Toten ist. Ihr erwachsener Sohn zählt zu den Verletzten, die noch in Krankenhäusern behandelt werden.

Der polizeiliche Opferschutz steht im Kontakt zu der Familie und bietet weiterhin Hilfe an. "Das Entsetzen über die schreckliche Tat ist nicht in Worte zu fassen. Wir sind traurig und fassungslos", erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der als Chef der Polizei im Rhein-Kreis Neuss über die aktuelle Entwicklung unterrichtet wurde. "Mein tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern und ihren Angehörigen - in diesen schweren Stunden besonders der Familie aus Neuss", so Petrauschke.

Weitere Angaben zu der verstorbenen Neusserin werden aus Rücksichtnahme gegenüber den Angehörigen nicht gemacht.