Beim Radrennen am Mittwoch sind acht Fahrer dabei, die auch an der Tour de France teilgenommen haben – darunter Nils Politt, Marcus Burghardt und Rick Zabel.

Neuss. Stephan Hilgers kennt sich aus in der Welt des Radsports. „Das sieht ja schlimmer aus als bei Paris – Roubaix“, stellte der Vorsitzende des Neusser Radfahrervereins (NRV) beim Ortstermin am Donnerstagmittag mit Blick auf die frisch geteerte Breite Straße fest. Was bei dem angesprochenen Frühjahrsklassiker zum Programm gehört, sollte bei der 17. Auflage der Tour de Neuss am kommenden Mittwoch, 1. August, tunlichst vermieden werden: Dass sich die Fahrer über holprigen Straßenbelag quälen müssen.

Doch die Baustellen in der Neusser Innenstadt, speziell die in der Kanalstraße, lassen genau das befürchten. „So ist das viel zu gefährlich“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Kappes, einst selbst Radprofi, über den Kreuzungsbereich zwischen Breiter Straße und Kanalstraße. Nun soll dort noch eine Asphaltschicht aufgebracht und durch Absperrung der Straßenränder der Kurs verengt werden, um die Sturzgefahr zu verringern.

Die Lokalmatadoren freuen sich, mit den Profis zu fahren

Das wird auch nötig sein. Denn Kappes, zum 15. Mal für die Zusammenstellung des Fahrerfeldes verantwortlich, hat ganze Arbeit geleistet: Zur Spazierfahrt wird keiner der 50 Voll- und Halbprofis nach Neuss kommen. Selbst die Nachwuchsfahrer scharren schon mit den Hufen. „Das ist ein ganz besonderes Rennen für uns. Wir fahren gegen die großen Namen, und das direkt vor unserer Haustür“, sagt Rene Otterbein aus dem Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen, der zusammen mit Alexander Görres, Robert Deike und Nicolas Heling „mal schauen“ will, „was in so einem Rennen möglich ist“.

Die „großen Namen“, das sind in diesem Jahr acht Fahrer, die noch bei der Tour de France unterwegs sind oder dort bis vor kurzem unterwegs waren. Allen voran der Mann, der bisher als einziger die Tour de Neuss dreimal gewinnen konnte: André Greipel. Er hat Kappes am Montag die endgültige Zusage gegeben. Vereinbart hatten die beiden den erneuten Start des Sprintstars aus dem Team Lotto-Soudal schon länger. Doch nachdem der Vorjahressieger die Tour de France in den Alpen ebenso wie sein gleichfalls für Neuss gemeldeter „Edelhelfer“ Marcel Sieberg verlassen hatte, musste er sich erneut ein Okay seiner Teamleitung einholen, in Neuss fahren zu dürfen, wo er bereits 2011 und 2013 als Erster über die Ziellinie gefahren war.

„Das Geschäft wird immer schwieriger“, sagt Kappes. Das unter deutscher Lizenz fahrende Team Bora Hansgrohe zum Beispiel wollte überhaupt keine Fahrer freistellen. Nur mit Mühe gelang es, für den Vorjahresdritten Marcus Burghardt eine Erlaubnis für die Tour de Neuss zu bekommen. „Er wollte unbedingt hier fahren, weil er sich im vorigen Jahr hier sauwohl gefühlt hat,“ sagt Kappes und schlussfolgert: „Die Teamleitungen interessieren nur noch die großen Rennen, wo es um UCI-Punkte geht. Dabei sind wir es hier an der Basis, die den Radsport populär machen.“