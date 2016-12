Analyse

Kein Neusser ist ausgewandert. Mit Reiner Breuer regiert der erste sozialdemokratische Bürgermeister im Rathaus und keiner der Freunde und Bekannten, die als bekennende CDU- und FDP-Stammwähler „dieses Mal dem Breuer“ ihre Stimme gaben, bedauert sein „Fremdgehen“. Keine schlechte Stimmungsbilanz für den Neuen am Ende seines ersten (kompletten) Jahres im Amt. Fast scheint es, Reiner Breuer sei schon immer Bürgermeister gewesen.

Breuer verdient sich das Vertrauen der Bürger. Er ist ansprechbar, arbeitet unaufgeregt, wirkt uneitel. Das mögen die Menschen. Aber entwickelt der Rathaus-Chef diese Stadt auch weiter, so dass sie lebens- und liebenswert bleibt? Mit dem Möbelhaus Sconto und dem Fahrrad-Großmarkt Stadler holt er Einzelhandelmagneten in die Stadt, auch die Tour de France radelt – privaten Geldgebern sei Dank – durch die Stadt. Der Bauverein kehrt zu seinem Kerngeschäft, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen, zurück. Gut gemacht.

Der Logistiker UPS verlegt seine Zentrale nach Monheim. Was wird aus Maoam? Die Botschaft ist klar: Neuss benötigt mehr, vor allem größere Gewerbeflächen. Breuer wird das als Arbeitsauftrag erkennen. Nicht erkannt hat er die Chancen, die sich mit der Jugendstilsammlung für die Stadt Neuss boten. Vor allem: Breuer drückte sich um eine klare Positionierung und beschränkte sich auf die Rolle des Moderators. Das ist auf Dauer zu wenig.

Doch es ist unfair, die ganze Last der politischen Gestaltung allein auf die Schultern des Bürgermeisters zu laden. Da ist der ganze Stadtrat gefordert. Er ist ein Organ der kommunalen Selbstverwaltung. Doch in den vergangenen zwölf Monaten gefiel sich die Stadtverordneten-Versammlung als weitgehend ideenfreie Zone. Die SPD folgt kritiklos als „gefühlte Regierungspartei“ (O-Ton Roland Sperling, Die Linke) dem Bürgermeister; die FDP fällt als zuverlässige Kraft aus, weil sie in Wahrheit aus drei Fraktionen besteht. Die Grünen setzten in 25 Monaten mehr ihrer alten Forderungen durch als in den 25 Jahren zuvor. Das macht zufrieden. Und die CDU, Partner der Grünen, stellt gerade völlig irritiert fest, wie viel Arbeit Politik macht, wenn da keine Verwaltung mehr ist, die parteifreundlich zuarbeitet.

Fazit: Die Stadt verfügt über gute Substanz, die es eine Zeit lang verträgt, verwaltet zu werden. Im Rathaus – Bürgermeister, Verwaltung, Rat – müssen sich aber wieder Gestalter zeigen, die Neues für Neuss wagen.