Bei „Büttgen kulinarisch“ gibt es wieder Spezialitäten aus aller Welt zu kosten.

Büttgen. Essen, trinken, nette Leute treffen: Die Schlemmermeile „Büttgen kulinarisch“ hat sich zum Erfolgsmodell der Interessengemeinschaft Büttgen entwickelt. Auch in diesem Jahr wird sich der Rathausplatz wieder in eine große Gourmetmeile verwandeln – bereits zum achten Mal. Am kommenden Samstag, 19. August, ab 16 Uhr, präsentieren Gastronomen unter freiem Himmel Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern. Französische, italienische, spanische, russische, asiatische und auch regionale rheinische Gerichte kommen dann auf den Tisch.

Es wird Wert auf internationale Vielfalt gelegt

„Bei der Premiere im Jahr 2010 war der Begriff „Street Food“ noch gar nicht erfunden und auch heute ist ,Büttgen kulinarisch’ doch so ganz anders“, stellt Rolf Toepel von der Interessengemeinschaft Büttgen fest. „Hier geht es nicht darum, möglichst viele Anbieter mit möglichst vielen Sorten von Hamburgern oder Pulled Pork zu finden. Bei ,Büttgen Kulinarisch’ gibt es jedes Angebot nur einmal und es wird sehr viel Wert auf internationale Vielfalt gelegt“, so Toepel weiter.

So werde es in diesem Jahr beispielsweise Spezialitäten aus Eritrea und dem Senegal geben; aber auch die klassische Currywurst sei natürlich zu finden. Mit dabei sind ebenfalls der „Flammlachs-König“ Traber, das Restaurant Haucks mit seinem Wildgulasch, Areprea mit Spezialitäten aus Venezuela sowie Rice & Spice mit scharfen Leckereien aus Pakistan und Indien. Mit insgesamt 25 verschiedenen Ständen – drei mehr als im vergangenen Jahr – und jeder Menge Platz zum Genießen und Klönen sei sicherlich für jeden etwas dabei, so Toepel.

Am späteren Abend werden dann Willie und Joe auf die Bühne kommen und der Rathausplatz wird sich in eine große Tanzfläche verwandeln. Das Duo war im vergangenen Jahr spontan eingesprungen, weil die ursprünglich engagierte Band kurz vor ihrem Auftritt krankheitsbedingt hatte absagen müssen. Willie und Joe hatten die Herzen der Büttgener im Sturm erobert. Red