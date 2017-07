Dormagen. Sie ist zurück in der Innenstadt: Die elfte Auflage der Bier- und Vereinsmeile wird am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr und am Samstag, 29. Juli, ab 16 Uhr rund um das Historische Rathaus abgehalten. An beiden Tagen darf bis 0 Uhr gefeiert werden – „eine kleine Verlängerung“, wie der Veranstalter Peter Mohrs von Getränke Schmitz erklärt. Zum runden Geburtstag war die zweitägige Veranstaltung auf die Wiese am Schützenhaus Dormagen verlagert worden, wo der riesige Störtebeker-Schiff-Bierwagen ein echter Hingucker war.

„Mal sehen, ob sie beim Zapfen genauso wieselflink sind wie beim Handballspiel.“

Peter Mohrs über die TSV-Handballer

Dieses Mal schenken 19 Vereine in 19 Brauereiwagen die Getränke aus, die Besucher können aus zahlreichen Sorten wählen. Dabei wird auch die illuminierte Grünfläche zwischen den beiden Rathäusern mit einbezogen: „Dort stehen mit Schmitz-Kölsch, Budweiser und Astra drei Wagen, die den Bereich beleben sollen.“ Gut zu erkennen sollen auch die TSV-Handballer sein: „Mal sehen, ob sie beim Zapfen genauso wieselflink sind wie beim Handballspiel“, sagt Mohrs augenzwinkernd.

Für den Organisator ist eins ganz wichtig: „Im größten Biergarten der Stadt kann auch Alkoholfreies genossen werden.“ Neben Softdrinks und Wasser haben die Brauereien jede Menge neuer Getränke im Gepäck: „So gibt es von Krombacher eine Fassbrause Cola und ein Radler trüb“, wie Mohrs berichtet. Für Besucher mit Weizenunverträglichkeit hat Rothaus ein glutenfreies Bier entwickelt, das erstmals in Dormagen ausgeschenkt wird.

Die elfte Dormagener Bier- und Vereinsmeile steht unter der Schirmherrschaft des amtierenden Dormagener Prinzenpaares der KG „Ahl Dormagener Junge“, Prinz Martin II. (Voigt) und Prinzessin Alina (Schmitz). Nach dem Fassanstich um 19 Uhr am Freitag soll die Geselligkeit rund um das Historische Rathaus im Vordergrund stehen. „Wer mehrere Biersorten probieren will, kann auch wieder Neues entdecken“, wirbt Mohrs um eine rege Teilnahme, damit die Kasse der Vereine aufgebessert wird. Erstmals bei der Biermeile ist auch Bolten vertreten, so dass Füchschen, das jetzt auch Pils anbietet, nicht mehr das einzige Alt bei der Biermeile im Ausschank hat: „Da schenken die Ücke-Schocker verschiedenes Fassbier aus: Ur-Alt, Landbier und das neue Weizen.“