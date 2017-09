Die Frau beschädigte Wahlplakate und trat den Polizisten.

Neuss. Eine aggressive Frau hat einen Polizisten und mehrere Zeugen mit Tritten attackiert. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Beamte am Sonntag gegen 3.20 Uhr in seiner Freizeit im Bereich Nievenheimer Straße/Vellbrüggener Straße unterwegs. Dort wurde er auf eine Gruppe von jungen Leuten aufmerksam, die an Wahlplakaten rissen, gegen Schilder traten und Absperrgitter und Warnbarken auf die Fahrbahn zogen.

Ein Mann und eine Frau taten sich dabei besonders hervor. Randalierend gingen sie weiter in Richtung Burgstraße. Dort wies sich der Beamte aus und forderte sie auf, mit den Sachbeschädigungen aufzuhören. Die Frau ging unvermittelt und laut schreiend auf den Polizisten los und trat nach ihm. Zeugen des Vorfalls gingen dazwischen und wurden zum Teil ebenfalls von Tritten getroffen. Anschließend lief die Täterin mit ihrem männlichen Begleiter in Richtung Mittelstraße weg. Dabei trat sie den Außenspiegel eines geparkten Autos ab.

Der Polizist rief Kollegen zur Unterstützung. Diese fahndeten nach der Frau mit schulterlangem, blonden Haar. Sie ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Von ihrem Begleiter ist bekannt, dass er eine Kapuze trug, unter der längere Haare hervorschauten.

Inzwischen ermittelt die Kripo wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte. Auch wird geprüft, ob das Duo für weitere Sachbeschädigungen in Frage kommt. In derselben Nacht hatten Unbekannte in Allerheiligen gewütet. Auf der Straße Am Alten Bach zerkratzten die Täter Autos und schlugen das Display eines Geldautomaten ein. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 02131/3000. Red