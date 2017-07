Monique Nauwarthat und Serdar Ilgin leben in Wohnungen des Bauvereins, doch sie haben Kündigungen erhalten.

Grevenbroich. Die Koffer hält Monique Nauwarthat schon bereit. Wie ein Hoffnungsschimmer stehen sie in der Ecke an der Haustür ihrer Wohnung in der Zumbuschstraße. Am liebsten würde die vierfache Mutter all ihr Hab und Gut in diese Koffer packen und ausziehen. „Ich kann nicht mehr, ich bin völlig am Ende“, sagt Nauwarthat. Die Nachbarn, der Hausmeister und ihr Vermieter, der Grevenbroicher Bauverein, hat sie als Schuldige dafür ausgemacht. „Die Kinder dürfen hier gar nichts, der Hausmeister hat sogar das Spielen im Garten verboten. Wir werden beleidigt und der Bauverein droht uns mit dem Rausschmiss“, zählt sie auf.

Bauverein hält Rassismus-Vorwürfe für unhaltbar

Mit dem Konflikt ist Nauwarthat nicht alleine. Serdar Ilgin wohnt nebenan. Sein Vater liegt seit einem Herzstillstand 2011 im Wachkoma. Als er vergangenes Jahr nach einem Notfall mit einem Rettungswagen abgeholt wurde, „da haben sich die Nachbarn über den Lärm und eine Macke an der Haustür, verursacht durch die Trage, beschwert“, sagt Ilgin. Er glaubt: Weil seine Eltern Türken sind, werden sie kritisch beäugt. „Den Hausmeister habe ich sagen hören, er hätte eine Türken-Allergie“, erzählt der 35-jährige Krankenpfleger.

Der Bauverein hält bei all den Vorwürfen dagegen: Man habe mit der Diakonie einen Vermittler bei Nachbarschaftsstreitigkeiten beauftragt. Das Spielen im Garten sei der Familie „zu keinem Zeitpunkt untersagt“, sagt Bauverein-Geschäftsführer Michael Nowack. Und auch die Rassismus-Vorwürfe hält er für unhaltbar: „Der beauftragte Hausmeister hat niemals Bewohner unserer Objekte beleidigt und auch keine rassistischen Äußerungen abgegeben“, sagt Nowack. So steht Aussage gegen Aussage.

Mutter: Tochter wurde aufs Übelste beleidigt

Die Betroffenen leben seit 2014 in der ruhigen Wohnanlage. Nauwarthat zog mit einer zwölf- und achtjährigen Tochter sowie mit vierjährigen Zwillinge ein. Sie ist alleinerziehend, die Wohnung wies ihr der Bauverein zu, nachdem die alten vier Wände zu klein wurden.

„Von Anfang an haben sich die Nachbarn und der Hausmeister an den Kindern gestört“, sagt sie. Am 1. März dieses Jahres sei die Situation schließlich eskaliert, nachdem eine ihrer Töchter aus dem Haus gegenüber beleidigt worden sei. „Aufs Übelste, mit Wörtern, die Kinder in diesem Alter nicht hören sollten“, sagt Nauwarthat. Sie rief die Polizei und erstattete Anzeige – aber das Verfahren wurde bald darauf eingestellt.