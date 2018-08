Oft stockt der Verkehr, weil die Straße nur fünf Meter breit ist. Viele Fahrer müssen rangieren.

Grevenbroich. Seit Freitagmorgen ist die neue Bahnstraße für den Verkehr freigegeben – und zwar in beide Fahrtrichtungen. Und seitdem gibt es bei Geschäftsleuten und Anwohnern der Straße kein anderes Thema mehr. „Die Straße ist viel zu eng“, sagen viele und sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt. Jetzt zeigt sich in der Praxis, wie sich zwei Fahrzeuge auf der exakt fünf Meter breiten Fahrbahn begegnen können. Gestern zumindest ging das oft schief: Es wurde viel rangiert, gehupt – und manche Fahrer waren felsenfest davon überzeugt, es handele sich noch immer um eine Einbahnstraße.

Vom Verkehrschaos überrascht zeigte sich auch Erika Ehl aus Grevenbroich. Sie ist fast immer mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs. „Auf der Bahnstraße ist es jetzt richtig gefährlich“, sagt sie, die Straße sei zu schmal geraten. „Man hätte den Gehweg etwas kleiner machen sollen.“ Als „kompliziert“ bezeichnet auch der Mitarbeiter eines Kiosks die neue Straßensituation. „50 Zentimeter mehr Breite hätten der Bahnstraße sicher gut getan“, sagt er. „Bei Autos geht es ja noch irgendwie. Aber was ist, wenn hier ein Lkw unterwegs ist?“

Auch andere Geschäftsleute halten die Straße für gewöhnungsbedürftig. Einige sehen bei Lkw und Fahrradfahrern Gefahrenpotenzial. „Mein erster Eindruck war auch, dass die Straße nicht breit genug ist. Mittlerweile glaube ich, dass es funktionieren könnte, wenn sich alle auch an den Gegenverkehr gewöhnt haben“, sagt Geschäftsmann Udo Conrads. „Aber wie es ist, wenn hier auch noch Fahrradfahrer unterwegs sind, weiß ich auch nicht.“

Stadt verteidigt vergleichsweise schmale Bauart der Straße

Die mit fünf Metern vergleichsweise geringe Breite der Bahnstraße dürfte zu einer Beruhigung des Verkehrs führen – allein deshalb schon, weil Autofahrer deutlich mehr auf den Verkehr achten müssen. „Die Beruhigung finde ich grundsätzlich gut, zumal zuletzt viele ihre Motoren aufheulen ließen und deutlich zu schnell gefahren sind“, berichtet Conrads. Er fordert jedoch auch Kontrollen. Kaum jemand hält sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde.

Ein anderes Ärgernis: „Wildparker“. Udo Conrads und auch Stephan Iven von der benachbarten Bankfiliale berichten von Falschparkern, die ihre Fahrzeuge vor allem nachmittags und abends auf den breiten Bürgersteigen abstellen – da, wo gar keine Parkplätze aufgezeichnet sind. In Bezug auf die Breite der Straße bleiben beide skeptisch. „Es dürfte spannend bleiben auf der Bahnstraße“, sagt Stephan Iven. Die Stadt Grevenbroich verteidigt die vergleichsweise schmale Bauart der Straße. Nach der „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“ seien fünf Meter auf einer Straße mit verringerter Geschwindigkeit ausreichend, wie Ira Leifgen von der Stadtverwaltung erklärt. Und was ist mit Fahrradfahrern? „Fahrradfahrer sollen am Verkehr teilnehmen und entsprechend auf der Straße fahren.“ Weiter teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Tempo-20-Schilder nach dem Grevenbroicher Schützenfest fest montiert werden und Bäume für die Begrünung der Straße zur Pflanzzeit im Herbst gesetzt werden sollen.