ADFC plant zur Tour Aktion für Kleinkinder

Der Fahrradclub bietet am 2. Juli auf Laufrad-Training für Kinder ab zwei Jahren an.

Kaarst. Dass die Tour de France in diesem Jahr durch Kaarst führt, ist ein einmaliger Höhepunkt für alle Fahrradfreunde – auch vom Kaarster Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) wird sie begrüßt. Das machte deren Vorsitzender Horst Luhmer bei der Mitgliederversammlung im Haus Regenbogen jetzt deutlich. „Wir sind für jede Aktivität, die das Fahrradfahren populär macht – auch wenn die meisten von uns keine Sportfahrer sind.“ Man werde die Stadt am 2. Juli unterstützen und auf dem Rathausplatz in Büttgen ein Angebot für Familien mit Kindern schaffen.

Das traditionelle Anradeln findet bereits am morgigen Sonntag statt

Für Besucher ab zwei Jahren wird der ADFC die Möglichkeit bieten, erste Erfahrungen auf Laufrädern zu sammeln. Gut finden die ADFCler auch die Entscheidung, dass es am 2. Juli im Rahmen des 26. Niederrheinischen Radwandertages eine Stempelstelle an der Sparkasse in Büttgen geben wird. Die Teilnehmer können dort eine Pause einlegen, Tour-de-France-Luft schnuppern und entdecken, was auf dem Rathausplatz geboten wird, bevor es weitergeht. Der ADFC wird wieder die Strecken auf Kaarster Gebiet markieren.

Der Fahrradclub organisiert aber auch eigene Touren – insgesamt 63 bietet er in diesem Jahr an. Die erste Tour, das traditionelle Anradeln, findet bereits am morgigen Sonntag statt. Ziel ist das Café Kaisereck in Willich. Ab sofort liegen auch die druckfrischen Flyer „Radtouren 2017“ aus. Darin gibt es Details zu allen Fahrradausflügen, die zu Restaurants und Biergärten, in Naturschutzgebiete, zu Schlössern und Burgen führen. Für ADFC-Mitglieder ist die Teilnahme in der Jahresgebühr von 56 Euro (Familien 68 Euro) enthalten. Nichtmitglieder zahlen in der Regel drei Euro pro Tour.

Neben dem sportlichen Aspekt wird bei den Ausflügen auch die Geselligkeit groß geschrieben. Und das ehemalige Kaarster ADFC-Mitglied Hans-Georg Küchler wird im Juni mit Besuchern aus Kaarst seine neue Wahl-Heimat Hamburg per Rad erkunden – die Anreise in die Hansestadt erfolgt individuell. Außerdem beteiligt sich der Kaarster Club am Anradeln des ADFC Rhein-Kreis Neuss. Das startet am 2. April um 15 Uhr am Nikolauskloster und die Kaarster Radler machen sich um 14 Uhr vom Rathaus aus auf den Weg.

Doch dem ADFC geht es nicht nur darum, gesellige Ausflüge zu unternehmen. Er setzt sich außerdem weiterhin dafür ein, dass Kaarst fahrradfreundlicher wird. „Mit der Radverkehrssituation in Kaarst sind wir immer noch unzufrieden“, so Horst Luhmer. Viele Punkte würden seit Jahren kritisiert. So fehle etwa die Bordsteinabsenkung in der Werner-Forßmann-Straße. Eine Verbesserung sei hingegen, dass es auf der Alten Heerstraße inzwischen zumindest in Teilen einen Radweg gibt. „Das kann allerdings nur der Anfang gewesen sein“, sagt Luhmer.

Bei ihrer Jahresversammlung hat die ADFC-Ortsgruppe ihr Sprecherteam komplett wiedergewählt. Ihm gehören Horst Luhmer, Astrid Werle, Walter Hens, Christel Maier-Purk, Hans Koenen sowie als Ehrensprecherin das Gründungsmitglied Ursula Vogt an.