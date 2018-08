Das Projekt kostet den Betreiber Currenta 1,5 Millionen Euro.

Dormagen. Wer in den vergangenen Tagen aus Richtung Innenstadt von der Europastraße gen Hackenbroich unterwegs war, konnte es kaum übersehen. Greifzangen von mächtigen Abrissbaggern knabberten an den hohen Ziegelbauten auf dem Chemparkgelände und verwandelten sie in Schuttberge. Was dort in Nachbarschaft zum Unternehmen Heraeus geschieht, darüber informierte Mauritz Faenger-Montag vom Chempark-Betreiber Currenta: „Die Gebäude gehören Bayer Real Estate und werden aus Gründen der Bausicherheit entfernt, weil ihre Substanz marode ist.“ Kosten: 1,5 Millionen Euro.

Konkret geht es um ehemalige Produktions- und Lagerstätten, die laut Faenger-Montag schon seit rund 20 Jahren nicht mehr genutzt wurden. Und obwohl die Bagger recht schnell vorankommen, wird auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal eine Bauzeit von gut einem Jahr veranschlagt. Der Bauschutt muss ordnungsgemäß entsorgt werden, danach gilt es, die Fläche insgesamt verkehrssicher zu machen.

Eine Planung, was im Anschluss geschieht, gibt es laut Faenger-Montag noch nicht. Wobei Freiflächen im Dormagener Chempark nichts Ungewöhnliches, sondern durchaus gewollt sind. So nämlich gibt es eine Reserve für ansässige Unternehmen, die sich vergrößern wollen. Und auch für Firmen, die sich neu ansiedeln möchten. Die aber müssen auch in den Verbund passen, nennt Faenger-Montag eine Voraussetzung.

Interessierte Neuansiedler müssen zu den Chempark-Firmen passen

Heißt: Sie stellen zum Beispiel ein Vorprodukt her, das von Firmen im Chempark benötigt wird. Oder ein Nebenprodukt, das vor Ort von einem anderen Unternehmen weiterverarbeitet werden kann. In Zugzwang sieht man sich bei Currenta nicht. „Wir haben da keinen Druck, die Freiflächen sind ein gutes Polster“, sagt der Sprecher.

Die Abrissarbeiten haben nichts zu tun mit den Plänen des Chempark-Unternehmens Chemion, ein zweites Containerterminal zu bauen. Das entsteht ein Stück von der Baustelle entfernt, im Nordwestteil des Geländes. Nachdem die Unterlagen zum Genehmigungsantrag im Juli im Technischen Rathaus eingesehen wurden, hatte Chemion am Wochenende interessierte Bürger über das Gelände führen lassen, ihnen das bestehende Terminal gezeigt und auch die Pläne für das Neubauprojekt erläutert. Dabei war auch ein Architekturmodell aus dem 3D-Drucker gezeigt worden.

Solche Führungen sollen bei bedeutsamen Projekten im Chempark mehr und mehr zum Standard werden, um die Nachbarn zu informieren, kündigte Mauritz Faenger-Montag an.