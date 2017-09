Die Baugenossenschaft errichtet an der Friedrich-Ebert-Straße neue Wohnungen.

Dormagen. Die Baugenossenschaft Dormagen beginnt heute in den ersten Häusern an der Friedrich-Ebert-Straße mit dem Abriss, um stattdessen ab Frühjahr 2018 dort neue Häuser mit 90 barrierearmen Komfortwohnungen zu errichten. Zuvor hatte die Baugenossenschaft ehemalige Bewohner, interessierte Kunden und Anwohner zur „Abriss-Party“ auf den Friedrich-Ebert-Platz eingeladen, wo die alten Häuser farbig illuminiert wurden. Dort waren an der Stelle des alten Wochenmarkts, der dem Großprojekt „Höfe am alten Wochenmarkt“ den Namen gab, mehrere nostalgische Verkaufsstände aufgebaut, dazu gab es Speisen und Getränke und „Leckereien aus Omas Küche“. Die Band „Rawsome Delights“ sorgte mit Folk, Rock, Jazz und Swing für die musikalische Unterhaltung.

Mieter erhalten die Chance, in die Neubauten zu ziehen

„Dieser gemütliche Abend mit der Gelegenheit zum Austausch soll auch ein Dankeschön an die ehemaligen Bewohner dieses Bereichs sein, die sehr kooperativ waren“, erklärte Vorstand Axel Tomahagh-Seeth. Denn sie mussten ihr langjähriges Zuhause in den alten Wohngebäuden aus den 1920er- und 1950er-Jahren, deren wirtschaftliche Unterhaltung nicht mehr gegeben war, aufgeben, damit das neue Quartier möglich wurde. Alle Mieter wurden in anderen Wohnungen untergebracht, wo sich einige inzwischen so wohl fühlen, dass sie nicht zurückziehen wollen, wie Tomahagh-Seeth betonte: „Aber alle hätten die Chance dazu, in die neuen Häuser zu ziehen.“

Im Herbst 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Schöne Idee am Rande: Die ehemaligen Bewohner erhalten einen Gutschein, mit dem sie sich einen Stein aus ihrer alten Wohnung sichern können. „Die gelebte Nachbarschaft, die heute hier wieder sichtbar ist, entspricht auch unserem Genossenschaftsgedanken“, betonte Vorstand Martin Klemmer.

Begonnen wird heute mit dem Entkernen der Häuser am Friedrich-Ebert-Platz, dann folgen Arbeiten in den Häusern Richtung Ubierstraße und zum Schluss an der Helbüchelstraße. Mit dem Beginn der Neubauten wird für Frühjahr 2018 gerechnet, mit der Fertigstellung im Herbst 2019. Dann sind die energieeffizienten Zwei- und Dreiraumwohnungen sowie Fünfraum-Stadthäuser in den Größen von 67 bis 124 Quadratmeter bezugsfertig. „Das Projekt, das zusätzlichen Wohnraum bietet, wird die Innenstadt bereichern“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld.