Die Oldtimer fuhren von Neuss nach Dormagen und zurück.

Rhein-Kreis. Karl-Heinz Neugebauer aus Meerbusch ist begeistert vom schicken „Adenauer-Mercedes“ von Cornel und Anne Bebber, die mit der Startnummer 74 bei der 16. Auflage der Kul-Tour auch auf dem Neusser Marktplatz vielfach umlagerte Teilnehmer waren. Der Wagen der Bebbers war eines der fast 80 teilnehmenden Autos, die an der Oldtimer-Rallye des Neusser Motorsportclubs teilnahm.

Traditionell führte die Strecke wieder an den Sehenswürdigkeiten des Kreises, seinen kulturellen Schätzen und den attraktiven Städten und Gemeinden vorbei. Nicht ohne dabei immer wieder Halt zu machen und sich einem großen Publikum zu präsentieren.

Ein Opel Manta blieb mit Kühler-Problemen stehen

Die Kul-Tour ist mittlerweile so etwas wie ein Familientreff geworden. Mit dabei waren unter anderem Vater Klaus Hebmüller und Sohn Jörg, die einen VW aus dem Jahr 1949 fuhren, dessen Karosserie einer ihrer Vorfahren entworfen hatte. Die Hebmüller-Söhne Axel und Frank fuhren mit einem Opel Kapitän des Jahres 1939 mit. Und auch Erich Storch und Jörg Weber (Porsche 911) traten gegen ihnen bekannte Gesichter an: Conny Lenz-Storch und Inge Lohkamp (ebenfalls Porsche 911).

Viel beachtete Fahrzeuge waren unter anderem auch der Porsche 718 RSK von Jürgen und Antje Linerz und der Lotus Excel SE von Ralf und Annette Ahrens-Moritz.

Nicht für jeden Teilnehmer lief die Rallye ohne Zwischenfälle ab. Dirk und Birgit Niemann strandeten zur Halbzeit der Rallye mit ihrem Opel Manta 400 in einer großen Kühlwasser-Wolke und Jens und Ruth Reichel bekamen für ihren Mercedes 600 im Autohaus Kniest noch schnell eine kleine Inspektion.

Es war ein toller, wenn auch regnerischer Samstag – für viele Zuschauer der Parade seltener Old- und Youngtimer in Neuss, Dormagen, Rommerskirchen und Meerbusch eine wahre Augenweide. Wer nicht extra zu den einzelnen Anlaufpunkten gekommen war, machte unterwegs ein Foto und bewunderte die von Siegbert Mäule-Helten fachkundig vorgestellten schönen alten Automobile. Oder sie fragten bei Stopps nach PS und Baujahr, nach Wert und Historie. Und hörten sich gern die Geschichten drumherum an.

Für die Wertung wurde eine Klasseneinteilung für Fahrzeuge mit Baujahr bis 1948, bis 1969 und bis 1987 sowie Youngtimer vorgenommen. Durchfahrtskontrollen und Sonderprüfungen flossen in diese Bewertung ein.

Am Samstag wurden mit Lars und Manuela Schoob (Simca 5 aus dem Jahr 1939) die Teilnehmer mit der geringsten Strafpunktzahl aus den Klassenwertungen 1 bis 3 (Oldtimer) souveräne Gesamtsieger der Kategorie Oldtimer gekürt. Außerdem erhielten sie den Ehrenpreis im Concours d’Elegance; das bestplatzierte Damenteam Stefanie Johst und Andrea Eipelt (VW Golf) erhielt den Damenpreis; die Kategorie 2 (Baujahr bis 1969) gewannen Werner und Susanne Hettchen (VW Käfer), die Kategorie 3 Martina und Uwe Pfarr (Chevrolet Corvette), beste in der Kategorie Youngtimer wurden André und Alexander Rasch auf BMW 320.

Patric Röhmig und Florian Rembges gewannen mit einem Leyland Mini Cooper S den Oldtimer-Slalom um den Sonderpreis der Sparkasse Neuss.