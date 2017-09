Grevenbroich/Rhein-Erft-Kreis. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der B 59 bei Pulheim. Auf regennasser Fahrbahn kollidierten gegen 17.35 Uhr zwei PKW. Ein Auto, besetzt mit dem Fahrer aus Grevenbroich (26 Jahre) und drei weiteren Insassen (25, 25 und 22 Jahre) befuhr die B 59 in Richtung Grevenbroich. Kurz vor der Unterführung unter den Widdersdorfer Weg musste der Fahrer eine leichte Senke durchfahren. Hier verlor er offensichtlich aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Gegenspur. Hier kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw, der in Richtung Köln unterwegs war. Die 71-jährige Fahrerin aus Pulheim sowie ihre Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dabei kam für die verletzte Beifahrerin ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Fahrerin verstarb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die vier Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. An beiden Autos entstanden Totalschäden, sie wurden durch die Polizei sichergestellt. Die B 59 war wegen der Maßnahmen an der Unfallstelle für ungefähr 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.