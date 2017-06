Neuss. Am Samstagabend hat eine 43-jährige Düsseldorferin beim Abbiegen ein entgegenkommenden Pkw übersehen und einen Unfall verursacht. An der Kreuzung Breslauer Straße/Hammer Landstraße ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Breslauer Straße ein.

Die Düsseldorferin und der 58-jährige Langenfelder im entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.