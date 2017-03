4000 Besucher beim Kindertrödelmarkt

Delhoven. Ellen Peterburs hat einen guten Draht nach oben. „Da haben alle Schutzengel, die ich angerufen habe, ihr Bestes gegeben“, sagte die Leiterin des Wildtiergeheges Tannenbusch und schirmt ihre Augen schützend vor dem Sonnenschein ab. Bei schönstem Wetter fand der von der Stadtbus- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) und dem Tierpark veranstaltete Kindersachentrödelmarkt statt.

Mehr als 4000 Besucher flanierten an den 85 Ständen vorbei und kauften Kleidung und Spielzeug für den Nachwuchs. Denn das Angebot konnte sich wie immer sehen lassen: Meist hübsch präsentiert brachten Eltern, Großeltern, Patentanten und –onkel sowie kleine Trödler selbst alles das an den Mann, was der Keller, Dachboden und das Kinderzimmer hergaben. Jutta Sommer und ihre zehnjährige Tochter Mara zeigten auf gut drei Metern Fläche zu klein gewordene Hosen und Pullover, Schuhe und auch Spiele, die Mara einfach keinen Spaß mehr machen, weil sie zu groß dafür geworden ist. „Wir waren sicher schon vier oder fünf Mal hier, um das Ergebnis unserer Ausmist-Aktionen zu verkaufen. Das ist für Mara oft ein schönes Taschengeld“, sagte die Mutter, die auch selbst gerne stöbert, um das eine oder andere Teil gleich durch ein passenderes zu ersetzen.

Nicht nur hinter, sondern auch vor den Ständen strahlten die Kinder mit der Sonne um die Wette: Vorbei an Schaukelpferden, Lauf- und Fahrrädern, Barbies, Playmobil und jeder Menge bunter Kleidung schoben sich auch Paul (4) und Emma (3) durchs Gewühl, immer darauf bedacht, ihre Eltern nicht zu verlieren. Sie verkauften nicht, sondern schauten sich um, ob sie etwas Schönes finden – wie zum Beispiel Tiere der Marke Schleich. Auch Teresa (8) zählte in diesem Jahr zu den Kunden auf dem Trödelmarkt: „Verkauft habe ich hier noch nie etwas.“ Sie interessierte sich vor allem für ein schönes Prinzessinnenschloss für ihre Püppchen.

Elffache Oma als wahres Verkaufsgenie

Ein echtes Verkaufsgenie erlebten die Besucher am Stand von Doris Busch. Die elffache Oma sammelt stets Ausrangiertes ihrer Enkelkinder, die zum Teil auch schon erwachsen sind, und hat große Freude daran, es gemeinsam mit ihrem Mann unter die Leute zu bringen. Und die Auswahl an ihrem Stand ist wirklich groß: Von Duplo über Lego und Playmobil bis hin zu kuscheligen Minions, Büchern, CDs oder Schleich-Tieren ist vieles dabei. „Wir sind früher schon oft im Tierpark gewesen, das Ambiente ist einfach wunderschön“, sagte Doris Busch.