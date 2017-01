Neuss 40-Jähriger mit Haschisch und drei Kilo Marihuana erwischt

Neuss. Bei gezielten Kontrollen am Hauptbahnhof stellten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag mehr als drei Kilo Marihuana und eine nicht geringe Menge Haschisch sicher.

Bei der Überprüfung eines 40-jährigen Neussers, der mit seinem Auto am Hintereingang des Bahnhofs an der Zufuhrstraße parkte, fielen den Polizisten die in einer Sporttasche und Plastiktüte verpackten Drogen in die Hände. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Tatverdächtige ist am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Richter vorgeführt worden.