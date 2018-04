Neuss. Ein 37-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Der Mann war auf seinem Privatgrundstück in Rommerskirchen-Oekoven bei Ausschachtungsarbeiten von herabstürzenden Erdmassen verschüttet worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den 37-Jährigen aus dem Erdreich und versuchten ihn zu reanimieren, doch der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen des Mannes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz werde in die Ermittlungen mit einbezogen. red