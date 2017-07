Bei der 33. Auflage des TSV-Sommerlaufs war Habtom Tedros der Schnellste über zehn Kilometer.

Meerbusch. Es ist dieses so herrlich unaufgeregte Ambiente, das viele Läufer alljährlich anzieht, diese Mischung aus Sport und familiärer Atmosphäre. So auch Willi Schulze vom Ski-Club Düsseldorf. Der 81-Jährige ist großer Fan des Sommerlaufs des TSV Meerbusch und rannte am Wochenende bereits zum 18. Mal mit. Der Düsseldorfer kam nach 38:15 Minuten als Letzter des Fünf-Kilometer-Laufs ins Ziel. Doch der Beifall der Zuschauer auf dem Sportplatz am Windmühlenweg war dem mit Abstand ältesten Teilnehmer der Veranstaltung sicher.

Die jungen Teilnehmer waren aufgeregt

270 Männer, Frauen und Kinder waren auf dem Sportplatz am Windmühlenweg dabei. Sechs verschiedene Wettbewerbe gab es bei der 33. Auflage der Traditionsveranstaltung. Höhepunkt war dabei das Rennen über die Zehn-Kilometer-Distanz, das Habtom Tedros (TG Neuss) mit Leichtigkeit in 34:08 Minuten gewann. Der talentierte 19-jährige Eritreer, der vor drei Jahren als Flüchtling gekommen war, hatte im Ziel exakt dreieinhalb Minuten Vorsprung vor dem vereinslosen Zweitplatzierten Jörn Sindern (37:38 Minuten). Tedros Bestzeit liegt bei 32:57 Minuten. „Die erreiche ich derzeit nicht, weil ich zu trainingsfaul bin“, gab er ehrlich zu. Als Dritter lief Tedros Landsmann Guesuhohne Hagos nach 37:42 Minuten durch das Ziel.

Beste Läuferin wurde Lokalmatadorin Sandra Peters (TSV Meerbusch) in 43:24 Minuten. „Es war heute dann doch zu schwül für einen persönlichen Rekord“, sagte die 48-jährige Leiterin des TSV-Running-Teams. Der vereinslose Phillip Schulpen aus Kaiserswerth gewann den Fünf-Kilometer-Lauf in 17:44 Minuten vor Marko Krause vom TSV Meerbusch (17:46). Beim Walking-Wettbewerb über fünf Kilometer landete kein Meerbuscher auf den vorderen Plätzen. Sieger wurde Ralph Finken (29:15 Minuten, Mönchengladbach).

Besonders aufgeregt waren vor ihrem Auftritt die Jungen und Mädchen, die unter den Jubelrufen vom Streckenrand beim Bambinilauf über 300 Meter mitmachten und zum ersten Mal bei dem Traditionslauf dabei waren. Die jüngsten Teilnehmer waren zwei Jahre alt, die ältesten sieben. Einen Pokal für den ersten Platz bekam Alex Bexiga (Blau-Weiß Niederkrüchten). Medaillen für Platz zwei und drei nahmen Al Buchmüller-Polanco (ohne Verein) und Jacob Baumann (TSV Meerbusch) entgegen. Knapp an einem Podiumsplatz vorbei lief Henry Dahmen, der wie viele andere Jungen und Mädchen auch für die Kindertagesstätte Tabaluga antrat.

Die schnellsten beim 1000-Meter-Lauf für Schüler zwischen acht und 15 Jahren waren Jan Czarnietzki (3:51 Minuten, Novesia Neuss) und Maja Fischer (3:55 Minuten, Marathon Krefeld). Beim Rennen über 2500 Meter gewann Max Friesel (11:15 Minuten, Bayer 05 Uerdingen) vor Lennart Dahmen (12:09 Minuten, TSV Meerbusch).