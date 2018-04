Neuss. Die Polizei hat am Dienstagabend einen mutmaßlichen 25-jährigen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann wurde an der Bushaltestelle an der Further Straße in Neuss bei sexuellen Handlungen an sich selber von zwei Zeugen beobachtet. Diese alamierten die Polizei.

Die Beamten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, fest. Er ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Er wurde in einem beschleunigten Verfahren einem Richter im Amtsgericht Neuss vorgeführt. red