Neuss. Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag in der Neusser Innenstadt mit 18 Tütchen Marihuana von der Polizei erwischt. Außerdem befand sich ein gefälschter 50-Euro-Schein im Besitz des Jugendlichen. Der Haftrichter schickte den Mann am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft.

Eine Polizeistreife hatte den jungen Mann um kurz nach Mitternacht an der Haltestelle Niedertor entdeckt. Im Polizeibericht heißt es, er habe die Flucht über die Parkanlage Wierstraetweg in Richtung Erftstraße angetreten, als er die Beamten bemerkte. Dort nahm ihn eine Zivilstreife fest.

Noch am Freitagnachmittag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der Festgenommene sei der Polizei wegen ähnlicher Delikte "hinreichend bekannt." Er war erst am 24. Juli aus der Haft entlassen worden - nun sitzt er in Untersuchungshaft. böh