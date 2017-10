Den Urlaub der Eltern nutzte ein 15-Jähriger aus, um mit dem Familienauto durch Neuss zu fahren. Doch Polizeibeamten fiel die unsichere Fahrweise des Jugendlichen auf.

Neuss. Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiwache Neuss, als sie am Donnerstag gegen 01:15 Uhr, einen VW Golf am Friedrich-Ebert-Platz in Neuss stoppten. Der PKW war den Ordnungshütern zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Nach Informationen der Polizei saß am Steuer ein 15-Jähriger aus Neuss, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Anscheinend hatte der Jugendliche wohl den Urlaub seiner Eltern genutzt, um mit dem Familienauto durch die Stadt zu fahren. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. red