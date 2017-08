Der Erlös der Auktion am 8. Oktober kommt der Kinderstiftung „Lesen bildet“ zugute.

Neuss. Horst Wackerbarth ist Understatement pur. Als „Kleinigkeit“ bezeichnet der Fotokünstler sein Geschenk an die Kinderstiftung „Lesen bildet“ – laut Katalog ist es mindestens 4800 Euro wert. Was ist darauf zu sehen? Zusammen mit der NRW-Stiftung „Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege“ und in Kooperation mit dem Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly hatte Wackerbarth im vergangenen Jahr sein rotes Sofa zusammen mit den von Tilly restaurierten Wahrzeichen für NRW in den Rheinwiesen postiert und dann fotografiert.

Drei Arbeiten gibt es von dem Motiv: eine im Besitz der NRW-Stiftung, eine im Besitz des Künstlers und eine nun im Besitz der von Heinz Mölder vor drei Jahren gegründeten Kinderstiftung. Am 8. Oktober kommt Wackerbarths 100 mal 133 Zentimeter große Fotoarbeit in der Neusser Sparkasse unter den Hammer. Zusammen mit zwölf anderen Kunstwerken, die insgesamt neun Künstler der Kinderstiftung überlassen haben.

Nach der Versteigerung gibt es ein Jazzkonzert

Doch der Titel der Veranstaltung sagt schon, dass es nicht nur um die Auktion geht. „Kunst meets Jazz“ ist auch ein Konzert, zu dem das Trio Three Wise Men aus den Niederlanden anreist. Auch seinem Auftritt liegt der Benefizgedanke zugrunde, denn hinter den insgesamt zehn Konzerten steht der niederländische Lions Club, der 2017 seinen 100. Geburtstag feiert.

Eines dieser Konzerte wurde der Kinderstiftung angeboten. Und mit der Auktion verbunden, die nur allein über die Mindestgebote schon rund 20 000 Euro für die Kinderstiftung erbringen soll. „Damit könnten wir sämtliche Maßnahmen im ersten Halbjahr 2018 finanzieren“, sagt Mölder. Zum Beispiel Ausbildungen zu Lesepaten für Kinder: „Der Bedarf ist ungeheuer groß.“

Den Werdegang der Veranstaltung klingt nach einem Schneeballsystem: Bei Heinz Mack zum Beispiel hat Mölder sich nur erkundigen wollen, mit welchem Marktwert ein Druck des Malers aus Mölders Besitz für die Auktion beziffert werden sollte. „Sofort hat er mir einen weiteren aus seinem Besitz angeboten“, erzählt Mölder. Zum ersten Mal werden auch alle vier Exponate der Kunstaktion „Kohle für Kohle“ angeboten. James Rizzi, Ernst Fuchs, Stefan Szczesny und Otmar Alt (die drei Erstgenannten sind bereits gestorben) haben Brikettstücke für die Aktion, die von 2000 bis 2004 lief, bemalt. Galerist Thomas Geuer aus Grevenbroich hat seine Kontakte zu Günther Uecker und Leon Löwentraut spielen lassen, Anatol Herzfeld stiftet gleich drei Werke.